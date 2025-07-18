Лазуткин об «утечке мозгов»: уезжая в Польшу, вы не станете министром, вы там – люди второго сорта

Андрей Лазуткин, политолог:

Кроме того, у нас есть, конечно, с чего вы начали, вот эта проблема, которая была там тоже всю жизнь, мол, уезжают на Запад куда-то. Когда нам рассказывают про какую-то страшную «утечку мозгов», самая страшная была там 1991-1993-й годы, когда уезжали там целые кафедры, целые научные коллективы и семьи все туда валили. То есть туда на Запад уехало очень много. А потом началась обратная тенденция: стали приезжать сюда уже вот это второе поколение, потому что там ниже социальные гарантии, там начинается какая-нибудь война, как в Израиле постоянно они воюют. Масса причин, чтобы потом сюда возвращаться. И более того, значит, та диаспора, которая там оказалась вот на Западе неважно русская, белорусская, она внутри себя женится, внутри себя создает семьи. Все равно в их обществе там неважно – европейском, американском – вы люди второго сорта, потому что вы там русские. И вы там никогда карьеру на госслужбе не сделаете, потому что вы все натурализованные в лучшем случае, а то и без гражданства живете. Ну а здесь вы можете работать на государство, сделать государственную карьеру, потому что никогда, уезжая в Польшу, вы министром не станете в жизни в этой Польше, даже каким-то юристом, следователем, кем угодно. А здесь в Беларуси, пожалуйста, все дороги открыты, только нормально учись и показывай, что ты умеешь реально что-то делать.

Читайте по теме:

Наблюдается ли «утечка мозгов» на Запад? Рассказал министр образования Беларуси

ЦЭ + ЦТ: устоялась ли новая система поступления в вузы – рассказал министр образования

Какие профессии выбирают абитуриенты в 2025-м – рассказал министр образования Беларуси