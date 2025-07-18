Прямой эфир

В Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время

18 июля 2025 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в период мобилизации и военное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал 18 июля глава государства.

Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов, иных организаций, а также на граждан, которые получили автомобили по договору финансовой аренды – лизингу. Уточнен порядок установления мобилизационных заданий для поставщиков техники и ее учета при мобилизационном развертывании. Минобороны наделяется полномочиями определять перечни запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Иванец: белорусы должны жить в конкурентной борьбе, а основа – это образование, наука и молодёжь
18 июля 2025 19:52

Иванец: белорусы должны жить в конкурентной борьбе, а основа – это образование, наука и молодёжь

Иванец: каждый третий абитуриент воспользовался сервисом электронной очереди подачи документов
18 июля 2025 19:33

Иванец: каждый третий абитуриент воспользовался сервисом электронной очереди подачи документов

ЦЭ + ЦТ: устоялась ли новая система поступления в вузы – рассказал министр образования
18 июля 2025 19:30

ЦЭ + ЦТ: устоялась ли новая система поступления в вузы – рассказал министр образования