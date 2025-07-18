В Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время

В Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в период мобилизации и военное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал 18 июля глава государства.

Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов, иных организаций, а также на граждан, которые получили автомобили по договору финансовой аренды – лизингу. Уточнен порядок установления мобилизационных заданий для поставщиков техники и ее учета при мобилизационном развертывании. Минобороны наделяется полномочиями определять перечни запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.