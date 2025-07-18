Наблюдается ли «утечка мозгов» на Запад? Рассказал министр образования Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ: Очень приятно было отметить, когда вот эти 400-балльники, то есть самые умники и умницы, все как один сказали: мы даже не думаем никуда за границу, мы пойдем в наши вузы, в БГУ, кто-то в региональный свой вуз. Это тоже вы сегодня отметили. Хотя Беларусь при этом не закрывается, никого цепями и клетками здесь не держат. Как насчет тенденции уезжать, не уезжать?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, что в последние годы эта тенденция для нас очень хорошая. Почему? Потому что мы действительно больше ценим уже и нашу страну, и наше образование, потому что, к сожалению, в силу какой-то своей скромности, не всегда мы открыто говорили о тех достижениях, которые у нас имеются, и, может быть, где-то немного от этого страдали. Сегодня мы открыто, спокойно показываем те возможности, которые имеются у наших учреждений высшего образования, и ребята действительно осознанно тогда выбирают и делают свой выбор. Более того, хотел бы сказать, что подтверждением тому является и развитие так называемых совместных образовательных программ. Это когда ведущие университеты других стран заключают соответствующее соглашение и выдается диплом после окончания обучения двух университетов. Совсем недавно у нас состоялась коллегия Министерства образования Республики Беларусь с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Подписаны соглашения ректора Московского технического университета, который, к слову говоря, входит в топ-50 лучших инженерных вузов мира. Он подписал с тремя нашими университетами открытие новых совместных образовательных программ, набор на который мы начнем уже в следующем учебном году с тремя нашими университетами. Это БГУ, БНТУ и БГУИР. Это тоже одна из форм, с одной стороны, подтверждение высокого уровня образования, с другой стороны, привлечение наших одаренных ребят на эти совместные программы с тем, чтобы они могли здесь, никуда не уезжая, получить вот такие совместные дипломы.

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