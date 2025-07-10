Петкевич: целевики – это высокоподготовленные ребята, которые целенаправленно идут на специальность

Целевая подготовка в медицинских вузах – надежный инструмент для обеспечения регионов квалифицированными кадрами. Об этом заявила Наталья Петкевич во время визита в Витебский государственный медицинский университет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер ознакомилась с работой вуза, его достижениями, а также ходом вступительной кампании. Сегодня здесь завершаются внутренние экзамены для абитуриентов-целевиков. Такая форма подготовки специалистов создает прямую связь между образованием и практикой с самого начала обучения. А выпускник получает гарантированное трудоустройство. Особенно важна целевая подготовка именно в медицине. Ведь эта отрасль требует постоянной практики и всегда нуждается в компетентных специалистах.

Я выбрала поступление по целевому направлению в связи с тем, что будет обеспечено рабочее место. Соответственно, мы будем служить на благо государства.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть такое определенное предубеждение у людей, что целевики – это люди, которые по общему конкурсу не проходят и так далее. Требование, чтобы был высокий, не ниже 7, балл для того, чтобы участвовать в конкурсе, это вот та гарантия, что сюда приходят высокоподготовленные абитуриенты. Ведь сегодня мы проанализировали состав абитуриентов, которые идут на целевую подготовку. Это ребята 9.1-9.2 балла, понятно, есть и 8, но это очень высокоподготовленные ребята, которые целенаправленно идут на специальность.

Конкурс на целевые места в 2025 году высокий – около 10 заявлений на одно место. Всего же по республике их выделили более 6,6 тысячи. При этом государство строго контролирует процесс отбора, чтобы гарантировать подготовку высококлассных и мотивированных специалистов.