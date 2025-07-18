Иванец: в последние 3 года мы увеличили набор на рабочие профессии на уровне профтехобразования

А вот приемная кампания в высшие учебные заведения близится к концу. Так, вузы уже завершили прием документов на бюджет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам, подведенным в Министерстве образования, на 31,8 тысячи мест претендуют 46,1 тысячи абитуриентов.
Андрей Иванец отметил, что сегодня нашим производствам нужны не только выпускники вузов. Важна сбалансированность профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
Вступительная кампания, новые учебники, «Белая Русь» – Андрей Иванец дал интервью Григорию Азарёнку
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этой связи фактически в настоящее время мы вышли на очень хорошую пропорцию, когда половина ребят – выпускников девятых классов поступают в колледжи. В структуре подготовки колледжа мы видим, что соотношение профтех и среднего специального образования фактически также один к одному. И в последние три года мы даже увеличили набор на рабочие профессии на уровне профтехобразования. В прошлом году мы сверх цифр приема полторы тысячи таких ребят еще дополнительно взяли. И мы видим повышение конкурсов в колледже.
Куда поступает по среднему баллу аттестата, в некоторые он составляет и 10,0 проходной балл, средний балл аттестата, и 9,9. Это говорит о повышении престижа профессионально-технического среднего специального образования.