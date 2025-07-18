БСЖ вошёл в состав президиума правления медиаплатформы «Один пояс – один путь»

Белорусский союз журналистов вошел в состав президиума правления медиаплатформы «Один пояс – один путь». Эта международная площадка объединяет свыше полутора миллионов медиаспециалистов и экспертов из 100 стран и регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно участники встречаются на медиафоруме в Китае. В этот раз мероприятие организовали в провинции Цзянси. В состав президиума платформы на следующие 5 лет также вошли объединения журналистов Камбоджи, Китая, Кении, Польши и клуб журналистов Латинской Америки. По регламенту, руководить самым представительным медиаобъединением члены президиума будут по очереди сроком на один год каждый. Первому эта честь и ответственность выпала главе БСЖ Андрею Кривошееву.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

На самом деле это высокая честь и огромная ответственность, что Белорусский союз журналистов впервые в своей истории вошел в состав правления самый представительный в истории журналистики платформы.

Мы будем работать над укреплением всего медиаландшафта, над созданием новых платформ, обмена контентом, над использованием (разумным) искусственного интеллекта. Задачи у нас стоят очень серьезные. Я уверен, что с ростом организации, с ростом нашего авторитета, с ростом звучания нашего голоса и правды в мире у нас все получится.

19 июля на пленарном заседании медиаплатформы «Один пояс – один путь» новый президиум объявит о приоритетах своей работы на следующие 5 лет. В этом году в форуме участвует около 300 ведущих журналистов из 50 стран.