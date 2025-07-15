В БГУ открыли Белорусско-китайский центр фундаментальных научных исследований

Александр Лукашенко встретился с Гун Цихуаном, ректором Пекинского университета. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных в мире образовательных и научных площадок. А учитывая количество иностранных студентов, это самый интернациональный вуз в Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние 40 лет Китай проводит политику открытости и поэтому готов делиться с Беларусью своими достижениями и наработками. В то же время наша страна сильна фундаментальной наукой по техническим дисциплинам. 11 тысяч студентов из Поднебесной обучаются в белорусских вузах. Здесь они осваивают уникальные компетенции и раскрывают свой творческий потенциал.

Чжао Вэньци, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Во-первых, у Китая и Беларуси есть очень хорошие отношения. Мне очень здесь безопасно. Во-вторых, в Китае моя учительница по флейте тоже здесь училась в консерватории. Она мне сказала, что здесь лучше играть на духовых инструментах, чем в Китае. То есть я тоже так решила здесь учиться.

– А вы останетесь здесь или вернетесь в Поднебесную?

– Я еще не решила.

– А сложнее музыкальную грамоту осваивать или русский язык?

– Русский язык.

Новый этап сотрудничества – создание совместного Белорусско-китайского центра фундаментальных научных исследований. Решение приняли на встрече Александра Лукашенко с представителями китайских университетов в Пекине. Кстати, тогда же глава государства и мастер-класс по игре в хоккей дал. Изначально был открыт китайский филиал центра на базе Пекинского университета, а сегодня уже белорусский филиал. Торжественная церемония прошла в Белгосуниверситете. Сегодня же ректоры БГУ и пекинского вуза подписали соглашение об открытии совместной магистратуры в области биологических наук. Задачи поставлены: улучшить взаимодействие ученых двух стран, повысить качество совместного обучения и подготовки научных кадров. Ждем результатов разработок и исследований. Они должны быть многопрофильными, междисциплинарными, фундаментальными и прикладными.