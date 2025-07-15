В БГУ открыли Белорусско-китайский центр фундаментальных научных исследований
Александр Лукашенко встретился с Гун Цихуаном, ректором Пекинского университета. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных в мире образовательных и научных площадок. А учитывая количество иностранных студентов, это самый интернациональный вуз в Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние 40 лет Китай проводит политику открытости и поэтому готов делиться с Беларусью своими достижениями и наработками. В то же время наша страна сильна фундаментальной наукой по техническим дисциплинам. 11 тысяч студентов из Поднебесной обучаются в белорусских вузах. Здесь они осваивают уникальные компетенции и раскрывают свой творческий потенциал.
Чжао Вэньци, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Во-первых, у Китая и Беларуси есть очень хорошие отношения. Мне очень здесь безопасно. Во-вторых, в Китае моя учительница по флейте тоже здесь училась в консерватории. Она мне сказала, что здесь лучше играть на духовых инструментах, чем в Китае. То есть я тоже так решила здесь учиться.
– А вы останетесь здесь или вернетесь в Поднебесную?
– Я еще не решила.
– А сложнее музыкальную грамоту осваивать или русский язык?
– Русский язык.
Новый этап сотрудничества – создание совместного Белорусско-китайского центра фундаментальных научных исследований. Решение приняли на встрече Александра Лукашенко с представителями китайских университетов в Пекине. Кстати, тогда же глава государства и мастер-класс по игре в хоккей дал.
Изначально был открыт китайский филиал центра на базе Пекинского университета, а сегодня уже белорусский филиал. Торжественная церемония прошла в Белгосуниверситете. Сегодня же ректоры БГУ и пекинского вуза подписали соглашение об открытии совместной магистратуры в области биологических наук.
Задачи поставлены: улучшить взаимодействие ученых двух стран, повысить качество совместного обучения и подготовки научных кадров. Ждем результатов разработок и исследований. Они должны быть многопрофильными, междисциплинарными, фундаментальными и прикладными.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Я имею около 60 предложений наших подразделений, факультетов, институтов, чем наполнить конкретно Центр фундаментальных научных исследований. Это действительно значимо не только для БГУ, это значимо для страны. Поскольку другие университеты могут подключаться к этому проекту. Пожалуйста, конкурировать и создавать то, что сегодня нужно. Нужно прежде всего государству.
Хочу сказать, что этот проект не состоялся бы без такого пристального внимания и поддержки главы нашего государства. Я на разных этапах присутствовал на встречах и имел возможность убедиться, насколько переживание за науку, переживание за будущее, насколько оно потом воплощалось в конкретные шаги.
БГУ и Пекинский университет сотрудничают 6 лет, и заключено между ними шесть соглашений. Академическая мобильность, встречи ректоров, даже организован белорусско-китайский фестиваль «Зроблена ў Беларусі». Благодаря сотрудничеству с Китаем в Беларуси будет «зроблена» еще больше, в том числе и в сфере подготовки кадров будущего.
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