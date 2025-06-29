Куда идут работать выпускники медицинских вузов – поговорили с Игорем Жуком

Как студенты медицинских вузов отрабатывают теоретические знания на практике, обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, ректором Гродненского государственного медицинского университета Игорем Георгиевичем Жуком. Как выпускники медицинских вузов выбирают первое место работы?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Игорь Георгиевич, закончился учебный год, студенты получили дипломы. А как прошло распределение и какое первое рабочее место выбрали выпускники? Игорь Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Мы всегда, встречаясь с нашими выпускниками, говорим о том, что получить первое рабочее место – это великое социальное благо, которым не может похвастаться ни одна, в общем-то, страна мира. Когда нет гарантии, что ты, молодой специалист, получишь первое рабочее место. У нас распределение проходит на такой системной основе. Сначала мы знакомим наших выпускников в рамках профориентационной работы, возим по центральным районным больницам, по различным регионам, показываем, как работает то или иное учреждение здравоохранения, поликлиника, больница, стационары, специфика работы в регионе. Мы также рассказываем им о том, какие условия для жизни. Местные органы власти рассказывают, где они будут жить. Мы, конечно, говорим о социальной инфраструктуре, которая есть в конкретном районе. Затем мы проводим уже такое традиционное мероприятие, как ярмарка вакансий. К нам приезжают главные врачи, представители различных районов нашей страны, которые заинтересованы в притоке молодых специалистов. Они презентуют свои учреждения здравоохранения, рассказывают тоже об условиях труда, быта, социальных гарантиях, которые предоставляется молодым специалистам. И уже на этом этапе многие наши выпускники ориентируются, куда им пойти работать. Должен сказать, что у нас учатся не только целевики и бюджетники, которые уже обязаны, так скажем, распределяться и работать по распределению. Но и распределяются студенты платной формы обучения. И это очень отрадно. У нас стопроцентное распределение. И все выпускники настроены на то, чтобы получить и первое рабочее место, и старт для своего профессионального роста. Виолетта Шаблинская:

А сколько студентов выпускается по целевому направлению? И насколько эта практика оправдала себя? Целевое направление – университеты идут навстречу

Игорь Жук:

Все мы заинтересованы в закреплении молодых специалистов на местах. Мы всегда идем навстречу нашим выпускникам. У кого-то меняется семейное положение. Кто-то женится, кто-то выходит замуж, кому-то нужно переехать в другой регион. Поэтому все эти вопросы на уровне Министерства здравоохранения, на уровне университетов решаются в пользу наших выпускников, у кого, безусловно, есть уважительные причины. Целевая форма подготовки разрешает в пределах региона двигаться и по карьерной лестнице, если будет желание, возможности. И, конечно же, руководство учреждений здравоохранения тоже видит таких талантливых, продвинутых людей. И все идут друг к другу навстречу, никто не тормозит движение вперед. Как поддерживают медиков после интернатуры?