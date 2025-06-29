Куда идут работать выпускники медицинских вузов – поговорили с Игорем Жуком

Как студенты медицинских вузов отрабатывают теоретические знания на практике, обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, ректором Гродненского государственного медицинского университета Игорем Георгиевичем Жуком.
Как студенты медицинских вузов отрабатывают теоретические знания на практике, обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, ректором Гродненского государственного медицинского университета Игорем Георгиевичем Жуком.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Игорь Георгиевич, закончился учебный год, студенты получили дипломы. А как прошло распределение и какое первое рабочее место выбрали выпускники?
Игорь Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Мы всегда, встречаясь с нашими выпускниками, говорим о том, что получить первое рабочее место – это великое социальное благо, которым не может похвастаться ни одна, в общем-то, страна мира. Когда нет гарантии, что ты, молодой специалист, получишь первое рабочее место. У нас распределение проходит на такой системной основе. Сначала мы знакомим наших выпускников в рамках профориентационной работы, возим по центральным районным больницам, по различным регионам, показываем, как работает то или иное учреждение здравоохранения, поликлиника, больница, стационары, специфика работы в регионе.
Мы также рассказываем им о том, какие условия для жизни. Местные органы власти рассказывают, где они будут жить. Мы, конечно, говорим о социальной инфраструктуре, которая есть в конкретном районе. Затем мы проводим уже такое традиционное мероприятие, как ярмарка вакансий. К нам приезжают главные врачи, представители различных районов нашей страны, которые заинтересованы в притоке молодых специалистов. Они презентуют свои учреждения здравоохранения, рассказывают тоже об условиях труда, быта, социальных гарантиях, которые предоставляется молодым специалистам. И уже на этом этапе многие наши выпускники ориентируются, куда им пойти работать.
Должен сказать, что у нас учатся не только целевики и бюджетники, которые уже обязаны, так скажем, распределяться и работать по распределению. Но и распределяются студенты платной формы обучения. И это очень отрадно. У нас стопроцентное распределение. И все выпускники настроены на то, чтобы получить и первое рабочее место, и старт для своего профессионального роста.
Виолетта Шаблинская:
А сколько студентов выпускается по целевому направлению? И насколько эта практика оправдала себя?
Игорь Жук:
Все мы заинтересованы в закреплении молодых специалистов на местах. Мы всегда идем навстречу нашим выпускникам. У кого-то меняется семейное положение. Кто-то женится, кто-то выходит замуж, кому-то нужно переехать в другой регион. Поэтому все эти вопросы на уровне Министерства здравоохранения, на уровне университетов решаются в пользу наших выпускников, у кого, безусловно, есть уважительные причины. Целевая форма подготовки разрешает в пределах региона двигаться и по карьерной лестнице, если будет желание, возможности. И, конечно же, руководство учреждений здравоохранения тоже видит таких талантливых, продвинутых людей. И все идут друг к другу навстречу, никто не тормозит движение вперед.
Виолетта Шаблинская:
А если говорить о специальностях, то какие наиболее популярны? И, на ваш взгляд, сколько времени необходимо, чтобы врач стал профессионалом? Или все-таки медицина – это та профессия, когда учеба идет через всю жизнь?
Игорь Жук:
Это непрерывное профессиональное образование. Профессия врача этого требует, потому что каждый, кто хочет оставаться на волне знаний, востребованности, на волне оказания качественной, безопасной медицинской помощи, должен постоянно совершенствоваться, обучаться и учиться. И такая система непрерывного профессионального образования, она у нас в стране существует.
Я хочу сказать, что наряду с теми традициями, которые мы сохранили от советского времени, то, что у нас есть клинические кафедры, которые располагаются на базе клинических учреждений здравоохранения, где непосредственно есть контакт с пациентами… Мы приветствуем развитие новых инновационных форм подготовки, обучения и внедрения их в образовательный процесс.
Готов ли выпускник сразу стать профессиональным врачом? Конечно же, нет. Университет дает базовое медицинское образование, базовую, я бы сказал, подготовку. У нас хорошо сохранилась интернатура, то есть год интернатуры под руководством наставника каждый выпускник, уже имеющий диплом врача, еще постигает азы профессии врача, специалиста. Это очень важно.
После окончания интернатуры существует школа наставничества, когда люди, которые обладают уже большим врачебным опытом, люди с большим стажем работы, передают свои знания, практические навыки молодым специалистам. Мы отслеживаем судьбу наших специалистов. Вы знаете, что было поручение Президента, чтобы университеты на протяжении пяти лет сопровождали молодых специалистов. И по приказу Министерства здравоохранения мы организовали у себя такой сектор поддержки молодых специалистов. И у нас есть и обратная связь с молодыми специалистами.
Мы изучаем, как они растут по карьерной лестнице, как работает система наставничества, какие у них социально-бытовые условия, все ли их там устраивает. Все это делается для того, чтобы именно заинтересовать молодых людей, оставить их на первом рабочем месте, чтобы закрепляемость увеличивалась. Хотя я хочу сказать, что по Гродненской области закрепляемость молодых медиков составляет почти 80 %. Это достаточно хороший уровень, но есть к чему стремиться.
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