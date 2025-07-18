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Юношеская сборная Беларуси по хоккею приняла участие в «Марше Победы»

18 июля 2025 20:16
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею приняла участие в «Марше Победы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по хоккею приняла участие в «Марше Победы»-2

Проект стартовал в Москве и завершится в Брестской крепости, пройдя по местам боевой славы. Забег проводится при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики и Президентского спортивного клуба. Сегодня в нем приняли участие юные хоккеисты и их тренеры.

Ярослав Чуприс, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U17) по хоккею:
Это неотъемлемая часть нашей жизни. Родителей нам передавали эту гордость, эти знания о том, что было, что происходило, чем мы должны гордиться, что мы можем сейчас жить под мирным небом над головой. Также мы должны точно так же передать эти традиции нашему молодому поколению, этим молодым пацанам, которым еще по 16 лет, и привить то, чтобы они своим детям потом точно так же передавали эти знания.

Завершится «Марш Победы» 26 июля в Бресте.

# Хоккей # Спорт Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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