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Иванец: каждый третий абитуриент воспользовался сервисом электронной очереди подачи документов

18 июля 2025 19:33
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое интервью с министром образования Беларуси Андреем Иванцом. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Иванец: каждый третий абитуриент воспользовался сервисом электронной очереди подачи документов-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Еще одним новшеством этого года явилась возможность электронной очереди. Мы видим, что фактически каждый третий абитуриент сегодня воспользовался сервисом электронной очереди. Что это нам дало? Мы не видели никаких очередей ни в первый, ни во второй, ни в другие дни приема документов. Мы по статистике видим, что фактически ежедневно порядка 10 тысяч абитуриентов равномерно в течение всего дня приходили подавать документы. Конечно, это облегчило работу и приемных комиссий, и повысило комфорт наших ребят, потому что особенно иногородние, приезжая в университет, они знали, в какое время они спокойно, без очереди смогут подать документы и, соответственно, с чистой совестью поехать домой и ожидать результатов вступительной кампании. Поэтому мы, конечно, сегодня нацелены на то, чтобы вся система поступлений была и прозрачной, и открытой, и комфортной.

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