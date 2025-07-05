В вузах Беларуси стартовали внутренние испытания для абитуриентов-целевиков

В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные испытания для целевиков. Накануне в БГПУ для всех абитуриентов провели консультации: подробно рассказали, как будут проходить экзамены и ответили на интересующие вопросы. Ребятам необходимо сдать первый профильный предмет. Среди дисциплин: биология, русская и белорусская литература, математика, всемирная история, физкультура и спорт, творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 5 июля, – первый экзаменационный день. За исключением физкультуры и творчества, которые необходимо сдать в практической форме, по остальным предметам знания будут проверять устно. Необходимо будет ответить на два вопроса. А отметки абитуриентам огласят сразу после испытаний. За каждый ответ каждым из участников комиссии будет выставлена своя оценка. Далее их суммируют и выведут среднее значение. При зачислении будут учитываться средний балл документа об образовании и отметка за экзамен. Зачисление абитуриентов-целевиков состоится не позднее 12 июля.