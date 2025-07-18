Иванец: региональные вузы востребованы у абитуриентов

А вот приемная кампания в высшие учебные заведения близится к концу. Так, вузы уже завершили прием документов на бюджет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам, подведенным в Министерстве образования, на 31,8 тысячи мест претендуют 46,1 тысячи абитуриентов.

Наибольший спрос – более пяти человек на место – отмечен на такие специальности, как графический и мультимедийный дизайн, информационные системы и технологии, правоведение и педиатрия. Некоторые абитуриенты подали документы, имея очень высокие баллы – свыше 390. В их числе: будущие стоматологи, экономисты, IT-специалисты и переводчики.

Причем, как заявил министр образования Андрей Иванец в интервью Григорию Азаренку, сегодня популярностью пользуются не только топовые специальности в столичных учебных заведениях, востребованы и многие региональные вузы. При плане в 14 700 мест документы в них подали свыше 20 тысяч абитуриентов.