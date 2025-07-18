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Сборная Беларуси по пляжному футболу победно стартовала в новом сезоне Евролиги

18 июля 2025 20:13
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Сборная Беларуси по пляжному футболу с уверенной победы стартовала в новом сезоне Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 июля в Батуми подопечные испанского тренера Николаса Альварадо в первом поединке группы В разгромили команду Турции. Наши парни полностью контролировали ход игры и не оставили ни единого шанса своим визави. Как итог, убедительные 12:1. Уникальное достижение установил Игорь Бриштель. Он оформил 200 голов в составе национальной дружины, а благодаря сегодняшнему хет-трику «открыл» третью сотню.

19 июля белорусы сыграют со сборной Германии, а 20 июля завершат этап встречей с чехами. После чего отечественная команда отправится в Италию, где проведет поединки с Литвой, Молдовой и Швейцарией.

Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября.

# Футбол

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