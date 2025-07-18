Магомедхабиб Кадимагомедов стал призёром международного рейтингового турнира по борьбе

Магомедхабиб Кадимагомедов стал призером международного рейтингового турнира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус пробился в финал весовой категории до 86 килограммов, одолев спортсменов из Канады, Казахстана, Ирана. Золото турнира представитель нашей команды должен был оспаривать с Арсением Джиоевым из Азербайджана. Однако соотечественник не смог принять участие в схватке из-за травмы и стал обладателем серебра.

Выступление на соревнованиях в Будапеште 18 июля начали девушки. Три белоруски смогли добраться до «бронзовых» поединков. В категории до 57 килограммов Ирина Курочкина уверенно прошла представительницу Венгрии – 10:3. Надежда Буланая праздновала победу над спортсменкой из Филиппин.