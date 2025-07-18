ЦЭ + ЦТ: устоялась ли новая система поступления в вузы – рассказал министр образования

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Первое, я хотел бы сказать то, что, в принципе, мы уже два года живем спокойно, без всяких изменений в структуре сдачи либо ЦЭ, либо ЦТ. Потому что сложность тестов не изменяется. Она полностью соответствует школьной программе. Это очень важный аспект, потому что это во многом исключает необходимость дополнительных занятий либо работы с репетиторами, а в рамках школы соответствующих стимулирующих и дополнительных занятий в полном объеме подготовиться к поступлению. Мы, собственно говоря, это видели из интервью тех ребят, которые получили в том числе и 400 баллов, которые откровенно говорили, что они благодарны своим учителям за те знания, которые получили, и они с уверенностью шли на экзамены. Второй аспект, который хотел бы сказать, мне кажется, что, несмотря на очень непродолжительный период времени сдачи централизованного экзамена, наши будущие студенты и выпускники 11 классов уже привыкли к этой системе, и она воспринимается как само собой разумеющаяся.

Потому что фактически в течение одной недели ребята сдают и два выпускных экзамена – два ЦЭ и одно ЦТ. И, по большому счету, 3 июня они уже полностью свободны, они могут спокойно выбирать тот университет, ту специальность, которую хотят получать, подавать документы и уже не думать о том, как готовиться к экзаменам. Потому что раньше, конечно, был существенный разрыв. Сначала надо было сдать выпускные экзамены в школе. Да, их было не два, а значительно больше. После этого был фактически полуторамесячный перерыв: подготовка, сдача ЦТ, подача документов. Сегодня мы сделали более комфортные условия для наших ребят, но при этом требовательность не снижается.

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