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Вступительная кампания, новые учебники, «Белая Русь» – Андрей Иванец дал интервью Григорию Азарёнку

18 июля 2025 13:42
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Приемная кампания в высшие учебные заведения близится к концу. Так, вузы уже завершили прием документов на бюджет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам, подведенным в Министерстве образования, на 31,8 тысячи мест претендуют 46,1 тысячи абитуриентов.

Вступительная кампания, новые учебники, «Белая Русь» – Андрей Иванец дал интервью Григорию Азарёнку-2

Причем, как заявил министр образования Андрей Иванец в интервью Григорию Азаренку, сегодня популярностью пользуются не только топовые специальности в столичных учебных заведениях, востребованы и многие региональные вузы. При плане в 14 700 мест документы в них подали свыше 20 тысяч абитуриентов.

Андрей Иванец также отметил, что сегодня нашим производствам нужны не только выпускники вузов. Важна сбалансированность профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Полную версию интервью с министром образования Андреем Иванцом смотрите в проекте «Азаренок. Напрямую» в 20:30 на YouTube-канале и в 23:20 телеверсию на СТВ.

# Интервью # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Белая Русь # РОО «Белая Русь» # Андрей Иванец

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