Вступительная кампания, новые учебники, «Белая Русь» – Андрей Иванец дал интервью Григорию Азарёнку

Приемная кампания в высшие учебные заведения близится к концу. Так, вузы уже завершили прием документов на бюджет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам, подведенным в Министерстве образования, на 31,8 тысячи мест претендуют 46,1 тысячи абитуриентов.

Причем, как заявил министр образования Андрей Иванец в интервью Григорию Азаренку, сегодня популярностью пользуются не только топовые специальности в столичных учебных заведениях, востребованы и многие региональные вузы. При плане в 14 700 мест документы в них подали свыше 20 тысяч абитуриентов.

Андрей Иванец также отметил, что сегодня нашим производствам нужны не только выпускники вузов. Важна сбалансированность профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.