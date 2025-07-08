Университеты Бреста предлагают абитуриентам новые специальности

Микробиология, страноведение и переводческая деятельность, а также робототехнические системы. Сразу три новые специальности в 2025 году предлагают абитуриентам брестские университеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они появились в результате запросов предприятий региона. Так, в Брестском техническом университете будут готовить специалистов в области робототехнических систем. Новое направление появилось не спонтанно. Вуз известен своими научными проектами и разработками для организаций города. Здесь создан центр компетенций промышленной робототехники и цифрового инжиниринга.

Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:

Набираем мы в этом году пока группу: 20 бюджетных мест и 5 платных. Сегодня университет ориентирован на развитие. И помимо уже открытых новых специальностей, а только в недавнем прошлом их было как минимум три, это и таможенное дело, и производство изделий на основе трехмерных технологий, и промышленная робототехника, планируем дальше двигаться в сторону открытия межпредметных направлений. Но, полагаю, это будет профилизации в наших традиционных специальностях: в области машиностроения, строительства, инженерных систем.

У абитуриентов ожидаемо высокий спрос на специальности в области информационных технологий, строительства, архитектуры и дизайна. Позади начальный этап приемной кампании. Победители университетской олимпиады уже могут считать себя полноправными студентами. Они были зачислены без вступительных испытаний. Самые горячие дни для абитуриентов наступят уже в эту субботу. 12 июля вузы начнут принимать документы как на бюджетную, так и на платную формы обучения.