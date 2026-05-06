Новости по тегу #Вячеслав Шило

Чтобы снизить нагрузку на медиков, часть желающих направили в стационарные пункты, а почти 200 добровольцев сдавали кровь в передвижном комплексе центра трансфузиологии. Среди участников было много молодежи, студентов, сотрудников организаций – тех, кто впервые решился на такой шаг.
Восстановить справедливость профсоюзы помогли и жительнице Гомеля. В январе 2025 года девушка недосчиталась премии. На рабочем месте ответили, что это наказание за инвентаризацию. Однако никаких документов, обосновывающих решение, не предоставили...
Документ предусмотрен на три года. В него внесены основы стабильности и безопасности медработников.
Итоги работы отраслевого объединения за последние 5 лет подвели 17 декабря в Минске.
С началом профессионального пути юных коллег поздравили заслуженные врачи и руководители здравоохранения.
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