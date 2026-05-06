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Новости по тегу #Вячеслав Шило

День донора прошел в Национальном профцентре
06 мая 2026 06:57

День донора прошел в Национальном профцентре

Не платили премии год – вмешался профсоюз! Как защищают права работников в Беларуси
20 июля 2025 17:19

Не платили премии год – вмешался профсоюз! Как защищают права работников в Беларуси

Минздрав и отраслевой профсоюз подписали тарифное соглашение о зарплате и жилье для медработников
31 декабря 2024 17:39

Минздрав и отраслевой профсоюз подписали тарифное соглашение о зарплате и жилье для медработников

Профсоюз медиков помог вернуть работникам здравоохранения более 1,2 млн рублей
17 декабря 2024 18:35

Профсоюз медиков помог вернуть работникам здравоохранения более 1,2 млн рублей

В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию
25 сентября 2024 18:25

В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине
25 июля 2023 13:45

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине

Обмен опытом и укрепление связей. Обновлённое соглашение о сотрудничестве профсоюзов Беларуси и России подписали в Минске
14 апреля 2022 16:59

Обмен опытом и укрепление связей. Обновлённое соглашение о сотрудничестве профсоюзов Беларуси и России подписали в Минске

«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?
06 января 2022 10:00

«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?

Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными?
28 декабря 2021 17:31

Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными?

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске
13 сентября 2021 18:29

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске

Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»
17 июня 2021 19:13

Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ
15 января 2021 07:19

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ