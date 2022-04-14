Обмен опытом и укрепление связей. Обновлённое соглашение о сотрудничестве профсоюзов Беларуси и России подписали в Минске

Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 115 лет. Теперь оно объединяет более 4 миллионов человек. Немало среди них и работников медицины. У их отраслевого профсоюза также юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: наш профсоюз – это очень квалифицированные, специализированные кадры. Читайте здесь .

По словам министра здравоохранения, профсоюзы отлично выполняют контролирующую функцию. Они и в ответе за психологический климат в коллективах. Следят за правильностью начисления зарплат, берут на себя вопросы охраны труда и нагрузки медперсонала.

Сегодняшний праздник имел и деловую составляющую. Было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве профсоюзов Беларуси и России. Несмотря на то, что у стран общее советское прошлое, за 30 лет самостоятельного развития многое изменилось. В первую очередь Россия пошла по пути развития системы обязательного медицинского страхования, а Беларусь избрала модель бюджетного финансирования. Обе эффективны.

Анатолий Домников, председатель Профсоюза работников здравоохранения России: Это доказывает хотя бы то, что в Беларуси очень низкая младенческая смертность. Один из ведущих показателей, который показывает развитие здравоохранения. Мы хотим в этом сотрудничестве добиться того, чтобы были более тесные связи не только между профсоюзами как таковыми двух наших государств, а между областными организациями, районными организациями, между конкретными первичными организациями профсоюзными.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Способствует всячески обмену опытом между нашими учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения Российской Федерации. Наши вузы имеют соглашения с вузами Российской Федерации по обмену опытом среди студентов. Эту работу мы проводили, проводим и будем проводить дальше.

Заключенное соглашение вступило в силу с момента подписания. Теперь, например, российские медики – члены профсоюза – смогут посетить наши санатории со скидкой.