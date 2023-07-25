Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине

Беларусь и Египет будут активнее сотрудничать в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пандемия поставила на паузу ранее достигнутые договоренности.

Теперь их оживлению должен поспособствовать документ, который сегодня, 25 июля, подписали в Минске представители профсоюзов здравоохранения двух стран. Договор предполагает обмен визитами специалистов для изучения передового опыта. В Египте хорошо знают о достижениях белорусских врачей. Интерес вызывает организация работы как в столичных, так и региональных клиниках, медицинских вузах и санаториях.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: Мы постараемся поделиться опытом работы нашей системы здравоохранения, а нашей системе здравоохранения есть чем гордиться. Это и организация по оказанию помощи матерям и детям, это вопросы, связанные с оказанием высокотехнологичной помощи жителям нашей страны. И, подчеркивая те или иные нюансы по организации помощи, мы будем достигать лучших результатов.

Али Абдельбасет Али Мохамед Али, председатель Всеобщего профсоюза работников здравоохранения Египта:

Это третий визит для нас в Беларусь. Мы уже давно знаем, что ваша страна в медицине очень сильно продвинутая. К сожалению, очень много факторов, которые нас остановили в получении опыта у вас из-за пандемии. И мы сейчас хотели бы возобновить связи для того, чтобы дальше развивать наши страны в области здравоохранения.

Визит делегации профсоюза работников здравоохранения Египта продлится до конца недели. Гостей также познакомят с культурно-историческими достопримечательностями Гродно и организуют экскурсию в Музей истории Великой Отечественной и Соборную мечеть в Минске.