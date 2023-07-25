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Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине

25 июля 2023 13:45
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Беларусь и Египет будут активнее сотрудничать в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пандемия поставила на паузу ранее достигнутые договоренности.

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине-1

Теперь их оживлению должен поспособствовать документ, который сегодня, 25 июля, подписали в Минске представители профсоюзов здравоохранения двух стран. Договор предполагает обмен визитами специалистов для изучения передового опыта. В Египте хорошо знают о достижениях белорусских врачей. Интерес вызывает организация работы как в столичных, так и региональных клиниках, медицинских вузах и санаториях.

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине-4

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Мы постараемся поделиться опытом работы нашей системы здравоохранения, а нашей системе здравоохранения есть чем гордиться. Это и организация по оказанию помощи матерям и детям, это вопросы, связанные с оказанием высокотехнологичной помощи жителям нашей страны. И, подчеркивая те или иные нюансы по организации помощи, мы будем достигать лучших результатов.

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине-7

Али Абдельбасет Али Мохамед Али, председатель Всеобщего профсоюза работников здравоохранения Египта:
Это третий визит для нас в Беларусь. Мы уже давно знаем, что ваша страна в медицине очень сильно продвинутая. К сожалению, очень много факторов, которые нас остановили в получении опыта у вас из-за пандемии. И мы сейчас хотели бы возобновить связи для того, чтобы дальше развивать наши страны в области здравоохранения.

Визит делегации профсоюза работников здравоохранения Египта продлится до конца недели. Гостей также познакомят с культурно-историческими достопримечательностями Гродно и организуют экскурсию в Музей истории Великой Отечественной и Соборную мечеть в Минске.

# Беларусь-Египет # общество # Вячеслав Шило # Фотофакт

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