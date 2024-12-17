Профсоюз медиков помог вернуть работникам здравоохранения более 1,2 млн рублей
Больше 1,2 миллиона рублей помог вернуть медикам Белорусский профсоюз работников здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы отраслевого объединения за последние 5 лет подвели 17 декабря в Минске.
Соответствие коллективных договоров требованиям законодательства, улучшение условий труда и защита интересов медиков – все это профсоюз держит на контроле. Потому и результаты впечатляющие: снято больше 100 дисциплинарных взысканий, а около 10 человек смогли восстановиться на службе.
В планах объединения на долгосрочную перспективу – укрепление партнерства с госструктурами. Это поможет справедливо оценивать труд всех сотрудников сферы здравоохранения, отметил лидер отраслевого профсоюза.
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Обращений у нас более 5 800 за пятилетку. Основная масса, конечно же, обращений связана с выделением материальной помощи по различным причинам. В целом, формирование заработной платы, выплаты по контрактам, соблюдение законодательства трудового связано с отпусками. Это тоже те обращения, которые поступают в наш адрес.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Многие вопросы, которые на сегодняшний день стоят на повестке дня, такие как молодые специалисты, наставничество, повышение квалификации, идеологическая работа, это те направленности, которые мы на сегодня при взаимодействии с нашим профсоюзом отрабатываем очень плотно и качественно.
Белорусский профсоюз работников здравоохранения сотрудничает с коллегами из разных стран. Тесное партнерство налажено с Россией на межрегиональном уровне, а также между отдельными больницами и здравницами.
Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения России:
Наша система здравоохранения и система здравоохранения Беларуси развивается по-разному. И вот спустя 30 лет есть чему друг у друга поучиться. И, в частности, мы хорошо знаем о том, что в Беларуси очень низкая младенческая смертность. У вас практически в два раза этот показатель лучше.
Ольга Жанкевич, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов здравоохранения:
У нас большие, очень уверенные программы, направленные на патриотическое воспитание молодежи, направленные на мотивацию профсоюзного членства. В следующем году может быть что-то будет новое, может быть мы поговорим о наставничестве. Более того, мы начали достаточно большой, такой весомый проект по цифровизации.
Сегодня Белорусский профсоюз работников здравоохранения объединяет в своих рядах более 330 тысяч человек – это свыше 97 % всех медиков страны.