Профсоюз медиков помог вернуть работникам здравоохранения более 1,2 млн рублей

Больше 1,2 миллиона рублей помог вернуть медикам Белорусский профсоюз работников здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы отраслевого объединения за последние 5 лет подвели 17 декабря в Минске.

Соответствие коллективных договоров требованиям законодательства, улучшение условий труда и защита интересов медиков – все это профсоюз держит на контроле. Потому и результаты впечатляющие: снято больше 100 дисциплинарных взысканий, а около 10 человек смогли восстановиться на службе.

В планах объединения на долгосрочную перспективу – укрепление партнерства с госструктурами. Это поможет справедливо оценивать труд всех сотрудников сферы здравоохранения, отметил лидер отраслевого профсоюза.