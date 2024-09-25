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В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию

25 сентября 2024 18:25
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В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию. Это своеобразная ежегодная традиция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С началом профессионального пути юных, но уже коллег, поздравили заслуженные врачи и руководители здравоохранения. Поддержали молодежь напутственными словами. Трудности им не страшны, ведь за каждым закреплен опытный специалист, который всегда поможет и подскажет. Также нагрудные знаки отличия «Лучший наставник» получили три врача.

В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию-2

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
45 лет в неотложной медицине, в экстренной медицине, в хирургии. За все эти годы подготовил, наверное, более 40 врачей-хирургов. Из них человек 5 работают на административных должностях, заместителями главных врачей в Минске, работают заведующими отделениями. 

В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию-4

Дарья Ярошевич, врач-интерн 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко:
Была распределена в Минск в 4-ю городскую клиническую больницу имени Савченко. Там за мной закрепили руководителя, который помогает мне освоить свою профессию, также помогают сотрудники, которые там работают, врачи и фельдшеры-лаборанты. Отношения прекрасные, оборудования достаточно много.

В Минске молодых медиков торжественно посвятили в профессию-6

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Мы стараемся помочь нашим молодым специалистам. Мы их ставим на очередь на получение койко-места в общежитии, молодым семьям даем комнаты в общежитии либо блоки. 

Всего в 2024 году в учреждения здравоохранения Минска пришли работать почти 370 молодых специалистов. Это врачи общей практики и профильные специалисты. Кроме того, 660 медиков со средним медобразованием.

# Медицина # Молодые специалисты # Вячеслав Шило # Игорь Шиманский

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