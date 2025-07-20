Не платили премии год – вмешался профсоюз! Как защищают права работников в Беларуси

Мало кто в Беларуси остался в стороне, а помогли справиться с последствиями стихии и профсоюзы. Активисты помогали убирать поваленные деревья, ветки, мусор, наводили порядок во дворах. Одним словом, чем могли. В целом, у наших профсоюзов активная жизненная позиция. Они занимаются разными вопросами. Конечно, в первую очередь, на защите прав трудящихся. Сейчас много сил брошено на жатву. Этот период должны пройти с минимальными потерями. Это понимают и в профсоюзах, и стараются помочь по мере сил и возможностей.

ФПБ – это самая массовая общественная организация в стране. Она объединяет около 4 миллионов белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил, Президент, на неделе принимая с докладом Юрия Сенько, профсоюзы котируются выше любой партии, которая есть в стране, они могут стать основой для поддержания стабильности в обществе. Первые профессиональные объединения появились в Беларуси 120 лет назад, и не теряют актуальность. А что волнует современных трудящихся и кто пытается решить их проблемы – узнала Арина Верховская.

Неожиданный поворот – фельдшер скорой помощи сама оказалась на больничной койке. После очередного дежурства. Ничего не предвещало беды: все как обычно – бригада медиков выехала на экстренный вызов. Женщине стало плохо на улице. «103» набрал прохожий.

Анна Ласица, фельдшер выездной бригады скорой помощи подстанции № 4 Минска:

Мы ее уже в сознании транспортировали в автомобиль скорой помощи, где она уже начала оказывать сопротивление. Она испугалась в силу своего алкогольного опьянения и начала ввести активное сопротивление. Удар пришелся в ключицу каблуком обуви. Противоправные действия женщины зафиксировал видеорегистратор. Сегодня каждого медика сопровождает «око» дозора. Правоохранители продолжают расследовать это дело. После его передадут в суд. Составить исковой акт девушке помог профсоюз. Помимо юридического сопровождения, фельдшер скорой также получит материальную поддержку из Фонда защиты работников здравоохранения.

Светлана Филатова, заведующая подстанцией скорой помощи № 4 Минска:

Существует специальный фонд, который выплачивает определенные суммы в зависимости от факта и от того, насколько серьезно пострадали наши сотрудники, выплачивают им материальную помощь. И такую финансовую поддержку медики получают с 2021 года. Впрочем, профсоюзы всегда рядом.

Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием на профессиональную прочность, но медики и сами нередко нуждались в поддержке. На эти цели только профсоюзы направили несколько миллионов рублей. Вопросы оплаты и охраны труда по сей день на постоянном общественном контроле. Регулярные мониторинги и выезды на места помогают выявить нарушения и восстановить справедливость.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Если говорить о деятельности уже за это полугодие, то в результате наших мониторингов мы выявляем те или иные нарушения вопросов оплаты труда. Порядка 152 тысяч мы вернули нашим членам профсоюза недоплаченных денежных средств. К сведению, в прошлом году эта сумма составила более 432 тысяч, а за пятилетку это почти полтора миллиона.

Восстановить справедливость профсоюзы помогли и жительнице Гомеля. В январе 2025 года девушка недосчиталась премии. На рабочем месте ответили, что это наказание за инвентаризацию. Однако никаких документов, обосновывающих решение, не предоставили. Тогда сотрудница обратилась к профсоюзам. В ходе проверки выяснилось, что без премии Алина работает уже год. Урезали ей и надбавки за сложность работы. После проверки профсоюзный юрист направил рекомендацию нанимателю с просьбой устранить нарушения. Директор документ проигнорировал, а в адрес девушки начали поступать угрозы увольнения.

Алина Копылова, жительница Гомеля:

Потребовали, чтобы я написала заявление по соглашению сторон. Директор не подписал, написал: уволить другим числом. На что я, естественно, позвонила своему юристу профсоюзному. Он мне посоветовал написать заявление, уволиться по требованию работника досрочно. Наниматель отказал в удовлетворении заявления. Я обратилась в Комиссию по трудовым сборам. Медиация не сработала, мирно вопрос не решили, потому разговор продолжился в суде. Тогда и установили правду, она – на стороне работницы.

Люди и справедливое к ним отношение – одни из главных приоритетов нашего государства. Этот подход лег в основу дальнейшего развития партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями. Социальный диалог в нашей стране ведут три стороны. Государство выступает не арбитром между нанимателями и профсоюзами, а принимает участие в переговорном процессе. Эта концепция была заложена указом Президента в 1995 году. О 30-летнем опыте социального партнерства на неделе говорили во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом руководителя Федерации профсоюзов Беларуси.