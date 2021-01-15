Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ

Новости Беларуси. О том, что любые трудности преодолимы, утверждают студенты-медики, которые уже много месяцев помогают пациентам с коронавирусом бороться с болезнью в поликлиниках и больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их труд и усердие 14 января в торжественной обстановке отметили благодарностями от имени Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ: Внеочередное награждение наших студентов. До Нового года мы наградили более тысячи наших студентов, которые достаточно активно подключились к помощи практическому здравоохранению. И в настоящее время, наверное, нет ни одного лечебного учреждения в городе Минске, где не работал бы наш студент.

Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета профсоюза:

Мы приняли решение отметить студентов-медиков, которые активно, начиная с ноября, включились в работу наших учреждений здравоохранения в целом по стране. Более 2,5 тысяч студентов работали и в Витебске, и в Гомеле, и в Гродно, и в Минске.

22 человека сегодня мы будем чествовать в нашем Белорусском государственном медицинском университете.