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Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ

15 января 2021 07:19
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Новости Беларуси. О том, что любые трудности преодолимы, утверждают студенты-медики, которые уже много месяцев помогают пациентам с коронавирусом бороться с болезнью в поликлиниках и больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ-1

Их труд и усердие 14 января в торжественной обстановке отметили благодарностями от имени Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ-4

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:  
Внеочередное награждение наших студентов. До Нового года мы наградили более тысячи наших студентов, которые достаточно активно подключились к помощи практическому здравоохранению. И в настоящее время, наверное, нет ни одного лечебного учреждения в городе Минске, где не работал бы наш студент.  

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ-7

Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета профсоюза:  
Мы приняли решение отметить студентов-медиков, которые активно, начиная с ноября, включились в работу наших учреждений здравоохранения в целом по стране. Более 2,5 тысяч студентов работали и в Витебске, и в Гомеле, и в Гродно, и в Минске.  

22 человека сегодня мы будем чествовать в нашем Белорусском государственном медицинском университете.  

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ-10

В списках награжденных – студенты лечебного, педиатрического, а также профилактического факультетов ведущего медицинского университета страны.  

Они помогают белорусам в борьбе с коронавирусом. Благодарностями отметили 22 студентов-медиков БГМУ-13

Критериями отбора для награждения стали длительность работы в учреждениях здравоохранения и высокая успеваемость.  

# Коронавирус # общество # Сергей Рубникович # Вячеслав Шило # Фотофакт

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