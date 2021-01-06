«Наиболее опытные специалисты». Сколько человек выдвинул профсоюз работников здравоохранения на Всебелорусское народное собрание?

Новости Беларуси. Делегатов на шестое Всебелорусское народное собрание 6 января избрали от профсоюза работников здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это порядка 40 человек. Среди них медсестры, врачи, руководители медучреждений избранные со всей страны. Тема медицины проходит красной нитью – правила диктует COVID. Оттого системе здравоохранения особое внимание. После утверждения кандидатур обсудили и предложения, с которыми делегаты направятся на Всебелорусское народное собрание.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Это наиболее опытные специалисты, которые работают не первый год, знают систему здравоохранения изнутри, которые могут внести предложения на Всебелорусском народном собрании для того, чтобы мы совершенствовали систему здравоохранения, для того, чтобы мы понимали те процессы, которые происходят в обществе.