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Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске

13 сентября 2021 18:29
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Новости Беларуси. Санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств. В Минске начал работу масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека. Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права и дипломатии. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена в международные структуры.

Мнения, оценки и предложения, как пройти этот этап, – в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-1

Организаторы два месяца готовили встречу, но то, что форум получит такой отклик, не ожидали. Более 400 экспертов участие принимают как онлайн, так и офлайн. Из Венгрии в Минск прибыл Дьюла Тюрмер. Не скрывает, приехал за опытом. В разных уголках планеты то и дело вспыхивают конфликты, с лихвой подогретые имперскими интересами некоторых, удержать независимость в современном мире все сложнее.

Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность. Читайте здесь.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-4

Санкционное давление Запада влияет не только на белорусские компании, но и на европейский бизнес, добавляет испанец Сатин Альберт. Кому плюс от закрытого неба над Беларусью? Он добирался до Минска с двумя пересадками. Да и сам жаркий берег уже ощутил дефицит туристов. Каталонское предприятие по выращиванию фруктов уже недополучило 20 % выручки, а ведь это тоже зарплаты сотрудников. Так что экономические потери терпят обе стороны.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-7

Потому что санкции. Видно, что санкции это не хорошее дело.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-10

Участники форума подчеркивают: санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств, особенно тех, экономике которых удалось с наименьшими потерями и максимально благополучно пройти мировую пандемию. Коммерческий ли это интерес? Правомерен ли такой санкционный ход? Ответы на вопросы дают участники встречи. Фундаментом по деятельности государств на международной арене и общению служат Устав ООН и международное право, где прописано, что санкции могут применяться, если действия той или иной страны несут угрозу мировой безопасности. И применение их – привилегия исключительно Совета безопасности международной организации.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-13

Яков Кедми, государственный деятель, дипломат, эксперт в области военно-политических вопросов (Израиль):
Однозначно незаконны санкции, которые какое-то государство накладывает. В моих глазах санкции в данном случае почти все, которые применяются Западом, это обычный рэкет. Подробнее здесь.

Эксперты дадут свою оценку правомерности санкций и изложат в резолюции. Документ подпишут по итогам форума и направят в ЕС, МОТ и ООН.

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями. Читайте здесь.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-16

Пока же работа идет в секциях, эксперты прогнозируют, как могут санкционные шаги Запада и США отразиться на экономике, социальной сфере. В центре внимания и молодежная политика.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-19

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Как поступают налоги в бюджет, настолько устойчиво работает и система здравоохранения. Поэтому санкции, которые вводятся в отношении предприятий, могут сказаться негативно на поступлении налогов, соответственно, на снижении финансирования. К счастью, в нашей стране делается все, чтобы не уменьшить финансирование системы здравоохранения. Более 4 % ВВП идет на систему здравоохранения.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-22

Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения (Россия):
Россия давно под санкциями находится, поэтому нам они гораздо более знакомы, чем вам. Вы с этим встретились совсем недавно. А мы уже давно живем в этих условиях. В конечном итоге все действует на простого работника. Подробнее здесь.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-25

Российские эксперты в один голос твердят: санкции, как бы ни парадоксально это звучало, – своего рода триггер для отечественного рынка. Бодрит предприятия, да что там – сферы мобилизует. И как результат – экономический рывок. Проверено. Так, российский агропромышленный комплекс теперь и не узнать. Плюс 2 % к ВВП. Импортозамещение и выход на новые рынки сбыта – действенный ответ санкционному давлению. И, конечно, совместные интеграционные шаги надежных партнеров, нацеленных на эффективный результат, своего рода подушка безопасности от внешних угроз.

Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске-28

Александр Корчагин, глава Международной конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов:
Есть рынки сбыта азиатские, стран постсоветского пространства, африканские. На эти рынки нужно выходить. Себестоимость вашей продукции все равно будет выигрывать. Поэтому в этой борьбе нужно добиваться успеха. Это борьба, это экономическая борьба, надо бороться. Естественно, наши экономические связи нас жизнь заставляет теперь объединяться. Не в формате, кто старше, кто младше, а в формате, что способствует нашему совместному экономическому развитию.

14 сентября форум продолжит работу.

# Санкции # Экономика # Анастасия Ярощик-Корниенко # Дьюла Тюрмер # Яков Кедми # Вячеслав Шило # Анатолий Домников # Александр Корчагин # Фотофакт

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