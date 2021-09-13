Каким должен быть ответ на санкции? Вот что решили более 400 экспертов по итогам масштабного форума в Минске

Новости Беларуси. Санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств. В Минске начал работу масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека. Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права и дипломатии. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена в международные структуры. Мнения, оценки и предложения, как пройти этот этап, – в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Организаторы два месяца готовили встречу, но то, что форум получит такой отклик, не ожидали. Более 400 экспертов участие принимают как онлайн, так и офлайн. Из Венгрии в Минск прибыл Дьюла Тюрмер. Не скрывает, приехал за опытом. В разных уголках планеты то и дело вспыхивают конфликты, с лихвой подогретые имперскими интересами некоторых, удержать независимость в современном мире все сложнее. Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность. Читайте здесь.

Санкционное давление Запада влияет не только на белорусские компании, но и на европейский бизнес, добавляет испанец Сатин Альберт. Кому плюс от закрытого неба над Беларусью? Он добирался до Минска с двумя пересадками. Да и сам жаркий берег уже ощутил дефицит туристов. Каталонское предприятие по выращиванию фруктов уже недополучило 20 % выручки, а ведь это тоже зарплаты сотрудников. Так что экономические потери терпят обе стороны.

Потому что санкции. Видно, что санкции – это не хорошее дело.

Участники форума подчеркивают: санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств, особенно тех, экономике которых удалось с наименьшими потерями и максимально благополучно пройти мировую пандемию. Коммерческий ли это интерес? Правомерен ли такой санкционный ход? Ответы на вопросы дают участники встречи. Фундаментом по деятельности государств на международной арене и общению служат Устав ООН и международное право, где прописано, что санкции могут применяться, если действия той или иной страны несут угрозу мировой безопасности. И применение их – привилегия исключительно Совета безопасности международной организации.

Яков Кедми, государственный деятель, дипломат, эксперт в области военно-политических вопросов (Израиль):

Однозначно незаконны санкции, которые какое-то государство накладывает. В моих глазах санкции в данном случае почти все, которые применяются Западом, – это обычный рэкет. Подробнее здесь. Эксперты дадут свою оценку правомерности санкций и изложат в резолюции. Документ подпишут по итогам форума и направят в ЕС, МОТ и ООН. «Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями. Читайте здесь.

Пока же работа идет в секциях, эксперты прогнозируют, как могут санкционные шаги Запада и США отразиться на экономике, социальной сфере. В центре внимания и молодежная политика.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Как поступают налоги в бюджет, настолько устойчиво работает и система здравоохранения. Поэтому санкции, которые вводятся в отношении предприятий, могут сказаться негативно на поступлении налогов, соответственно, на снижении финансирования. К счастью, в нашей стране делается все, чтобы не уменьшить финансирование системы здравоохранения. Более 4 % ВВП идет на систему здравоохранения.

Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения (Россия):

Россия давно под санкциями находится, поэтому нам они гораздо более знакомы, чем вам. Вы с этим встретились совсем недавно. А мы уже давно живем в этих условиях. В конечном итоге все действует на простого работника. Подробнее здесь.

Российские эксперты в один голос твердят: санкции, как бы ни парадоксально это звучало, – своего рода триггер для отечественного рынка. Бодрит предприятия, да что там – сферы мобилизует. И как результат – экономический рывок. Проверено. Так, российский агропромышленный комплекс теперь и не узнать. Плюс 2 % к ВВП. Импортозамещение и выход на новые рынки сбыта – действенный ответ санкционному давлению. И, конечно, совместные интеграционные шаги надежных партнеров, нацеленных на эффективный результат, своего рода подушка безопасности от внешних угроз.