Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными?

Новости Беларуси. 28 декабря между Министерством здравоохранения и Профсоюзом медицинских работников подписано соглашение на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем учтены изменения в законодательстве и Трудовом кодексе, а также современные процессы и запросы самих медиков.

Этот документ станет основой для коллективных договоров в любом учреждении здравоохранения. Отмечается, что сотрудничество Минздрава и профсоюзов в последние годы носит именно партнерский характер. Это способствует социально-экономическому развитию всей отрасли. В частности, благоприятно сказывается на качестве оказываемой населению медицинской помощи.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Есть целый ряд новаций, которые вошли в это соглашение, оно проработано на основе нашего последнего опыта, долгосрочных взаимодействий. Я бы отметил там несколько моментов. Это молодежная политика, усиление социальной защиты прав работников системы здравоохранения, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с пандемией.