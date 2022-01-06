«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?

Беларусь продолжает знакомиться с новой редакцией Основного закона, порой вчитываются вплоть до знаков препинания. Особый интерес вызывают статьи, посвященные сохранению социальных гарантий граждан, например, бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения и всестороннее развитие этой сферы, ведь только в медицине занято порядка 330 тысяч белорусов.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения:

Всех медицинских работников интересуют те изменения, которые вносятся в Конституцию, прежде всего статья 45, в которой четко прописана социальная направленность в целом работы государства, она нацелена на обеспечение бесплатной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь. Безусловно, наши коллеги, которые работали в рабочей группе по внесению в Конституцию предложений, поднимали вопрос и об ответственности наших граждан за сохранение собственного здоровья. Это тоже нашло свое отражение в статье 45. В целом наших медицинских работников, обсуждая проект Конституции, волнует прежде всего социальная направленность Конституции. Это бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, социальная защита наших инвалидов, работа с молодежью, стабильность в обществе. Эти вопросы сегодня обсуждались на встрече с профактивом нашего самого крупного предприятия «Белмедпрепараты».