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«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?

06 января 2022 10:00
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Новости Беларуси. Сохранение курса социальной защиты населения и соответствие вызовам сегодняшних дней – одни из основных ориентиров при составлении проекта новой Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?-1

Беларусь продолжает знакомиться с новой редакцией Основного закона, порой вчитываются вплоть до знаков препинания. Особый интерес вызывают статьи, посвященные сохранению социальных гарантий граждан, например, бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения и всестороннее развитие этой сферы, ведь только в медицине занято порядка 330 тысяч белорусов.

«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?-4

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения:
Всех медицинских работников интересуют те изменения, которые вносятся в Конституцию, прежде всего статья 45, в которой четко прописана социальная направленность в целом работы государства, она нацелена на обеспечение бесплатной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь. Безусловно, наши коллеги, которые работали в рабочей группе по внесению в Конституцию предложений, поднимали вопрос и об ответственности наших граждан за сохранение собственного здоровья. Это тоже нашло свое отражение в статье 45. В целом наших медицинских работников, обсуждая проект Конституции, волнует прежде всего социальная направленность Конституции. Это бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, социальная защита наших инвалидов, работа с молодежью, стабильность в обществе. Эти вопросы сегодня обсуждались на встрече с профактивом нашего самого крупного предприятия «Белмедпрепараты».

«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?-7

# Конституция # общество # Вячеслав Шило # Фотофакт

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