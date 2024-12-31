Минздрав и отраслевой профсоюз подписали тарифное соглашение о зарплате и жилье для медработников

В новый год – с твердой уверенностью и дополнительными гарантиями вступают медики. Зарплата, соцподдержка и жилье – все эти вопросы внесены в концепцию соглашения, которое сегодня подписали Минздрав и отраслевой профсоюз. Документ предусмотрен на три года. В него внесены основы стабильности и безопасности медработников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышенное внимание уделено молодежной политике и вопросам наставничества. В этом направлении проделана большая работа. В соглашении есть и новации. Подготовлен комплексный план по улучшению кадровой ситуации в системе здравоохранения.

Вячеслав Шило, председатель отраслевого профсоюза работников здравоохранения:

Мы заложили вопросы связанные с тем, чтобы поддержать наших молодых специалистов, во-первых. А во-вторых, это наши наиболее опытные сотрудники и наиболее профессиональные сотрудники, которые должны иметь заработную плату гораздо выше, потому что у них есть и стаж, и опыт наработанный. В этом направлении мы работаем и будем продолжать работать. Профсоюз активно работает с Министерством здравоохранения. Мы всегда в тесном сотрудничестве по решению многих вопросов.

Отраслевому профсоюзу Минздрава уже почти 120 лет. На сегодня в нем состоят свыше 300 тысяч человек. Это медработники, студенты вузов и учащиеся колледжей.