Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком медицинского работника. Накануне профессионального праздника всех, кто имеет отношение к этой почетной профессии, чествуют и поздравляют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония вручения государственных наград 17 июня прошла во Дворце Республики. Вручая благодарности от имени Президента, премьер-министр обратил внимание на сложность работы в медицинской сфере и высокую цену ошибки. Особенно в последний год, который стал настоящим экзаменом для белорусских врачей всей национальной системы здравоохранения.

Слова признательности за нелегкую работу и заботу о пациентах прозвучали и от министра здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил особенность работы в условиях пандемии. Лучших представителей профессии сегодня наградили также почетными грамотами и нагрудными знаками.