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Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»

17 июня 2021 19:13
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком медицинского работника. Накануне профессионального праздника всех, кто имеет отношение к этой почетной профессии, чествуют и поздравляют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»-1

Торжественная церемония вручения государственных наград 17 июня прошла во Дворце Республики. Вручая благодарности от имени Президента, премьер-министр обратил внимание на сложность работы в медицинской сфере и высокую цену ошибки. Особенно в последний год, который стал настоящим экзаменом для белорусских врачей всей национальной системы здравоохранения.

Слова признательности за нелегкую работу и заботу о пациентах прозвучали и от министра здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил особенность работы в условиях пандемии. Лучших представителей профессии сегодня наградили также почетными грамотами и нагрудными знаками.

Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»-4

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Наш отраслевой профсоюз в этом году впервые утвердил нагрудный знак «За труд во имя жизни». Целью утверждения данного знака является поощрение наших медицинских работников, прежде всего за профессионализм, за верность профессии, за вклад в лечение тяжелых пациентов – граждан нашей республики.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Вячеслав Шило # Роман Головченко # Фотофакт

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