Новости по тегу #Вячеслав Кот

Для тренеров турнир в Минске – отличная возможность оценить форму спортсменов, сформировать состав на чемпионаты Европы и мира. А для участников – хороший шанс проверить себя в деле.
170 борцов из всех регионов страны разыграют 21 комплект наград в мужском, женском и боевом самбо.
В студии «Спорттаймера» старший тренер национальной команды Беларуси по самбо и чемпионка мира по самбо.
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