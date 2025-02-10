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Новости по тегу #Вячеслав Кот

Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке
10 февраля 2025 19:54

Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке

Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо
19 декабря 2024 17:45

Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо

ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой
17 ноября 2024 18:08

ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой

Белорусы завоевали 33 медали на Международном турнире по самбо на призы Александра Лукашенко
09 февраля 2024 19:08

Белорусы завоевали 33 медали на Международном турнире по самбо на призы Александра Лукашенко

Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем
22 марта 2023 21:19

Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем

В Минске завершился международный турнир по самбо. Подводим итоги грандиозного события
12 февраля 2023 20:37

В Минске завершился международный турнир по самбо. Подводим итоги грандиозного события

«Мы его сохранили». Турнир по самбо с участниками из пяти стран завершился в Минске
11 февраля 2023 18:50

«Мы его сохранили». Турнир по самбо с участниками из пяти стран завершился в Минске

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника
16 октября 2022 19:10

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо
01 августа 2019 20:52

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе
29 июля 2019 20:21

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта. Что говорят белорусские самбисты о возможности участия в Играх?
11 декабря 2018 08:14

МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта. Что говорят белорусские самбисты о возможности участия в Играх?

19 медалей в копилке: чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо прошло 6 июня
06 июня 2017 14:06

19 медалей в копилке: чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо прошло 6 июня