Белорусы завоевали 33 медали на Международном турнире по самбо на призы Александра Лукашенко

В столичном Дворце спорта прошел второй, завершающий день масштабного Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проводятся традиционно, уже в 28-й раз. Кроме представителей стран СНГ, участие в 2024 году принимают также атлеты из Болгарии, Кыргызстана и Китая. Всего в списке 10 стран и 200 сильнейших спортсменов, которые разыгрывали 21 комплект наград в спортивном и боевом самбо.

Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:

Наша страна с большими самбистскими традициями. Мы на протяжении, наверное, 40 лет вообще в лидерах сначала советского самбо, а потом мирового самбо. Когда есть традиции, старшие передают младшим, опытные тренеры, ребята смотрят опять-таки на историю нашего вида спорта в стране и хотят соответствовать своим старшим товарищам, своим легендам. Беларусь сейчас для многих тренеров, сборных как дом родной. Мы будем перенимать опыт. Будут сильнее наши конкуренты, будем сильнее и мы. И наоборот. По итогам двух соревновательных дней наши спортсмены завоевали 33 медали, из них 8 – золотых, 9 – серебряных и 16 – бронзовых.

Анжела Жилинская, победительница турнира:

Классом были немножко посильнее, чем в прошлом году. Надеюсь, что так будет продвигаться и дальше. Что будет у нас больше конкуренции, соответственно, интереснее будет. Важно, чтобы самбо здесь развивалось. И я смотрю, что много людей пришли. Это зрелищный вид спорта, очень интересно, дает много эмоций. Я верю, знаю, что очень важно, чтобы такие турниры были у нас, чтобы молодежь подрастала, развивалась заинтересовалась нашим любимым видом спорта – самбо.