«Мы его сохранили». Турнир по самбо с участниками из пяти стран завершился в Минске

В Минске завершился 27-й Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Уже на протяжении многих лет данные соревнования собирают сильнейших представителей данного спортивного единоборства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2023 году за награды турнира боролись более 100 атлетов из пяти стран. Наряду с белорусами на ковер выходили спортсмены России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Конкуренция, безусловно, серьезная. Но белорусские самбисты не просто не затерялись, но и в очередной раз громко заявили о себе. И, конечно, бесценным является опыт, который приобретается в борьбе с сильнейшими.

Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:

Главное, что турнир состоялся. Собралось пять стран. Конечно, у нас было больше стран раньше, но мы надеемся, что в ближайшие годы (а лучше в ближайший год) все вернется на свои места. Поэтому сейчас турнир прошел, мы его сохранили. Некоторые веса были очень сильные, какие-то веса были послабее, естественно. Праздник самбо состоялся в любом случае.