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Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника

16 октября 2022 19:10
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Новости Беларуси. Самбо пока не олимпийский вид спорта, но все самбисты без исключения еще с 20 столетия мечтают только об играх четырехлетия. В личной коллекции Юрия Рыбака 15 наград с мировых форумов, четыре наивысшей пробы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Континентальных медалей 13, пять золотых. Увесистый багаж. Карьера спортсмена уже завершилась, и Юрий сразу же вкусил тренерского хлеба, да еще и какого – главного.  

Каково быть главкомом и куда сейчас держит курс сборная, узнавали в рубрике «Спорттаймер» у звездного самбиста страны.  

«Кот воспитал Рыбака». С чего начинается тренерская карьера?  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Ты сам себе когда-нибудь моделировал, что после спортивной карьеры я обязательно стану тренером?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-1

Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:  
Я не собирался становиться тренером. Точно не тренером.  

Юлия Силипицкая:  
А кем? Токарем?  

Юрий Рыбак:  
И токарем тоже не хотел. Я рассматривал возле спорта быть, пойти в тот же самый бизнес, например, образно говоря. Но спортивным тренером я не собирался быть. Я как-то не видел себя тренером.  

Юлия Силипицкая:  
И тут, бабах! И главный тренер. Сколько отбивался от этого? Или принял свою судьбу?  

Юрий Рыбак:  
Там предложили, я подумал. И почему бы и нет?  

Юлия Силипицкая:  
Страшно не было?  

Юрий Рыбак:  
Было. Мне страшно было уходить со спорта. Уйти спортсмену, тем более, когда ты такой титулованный – это страшно.  

Юлия Силипицкая:  
Как тебе хлебушек тренерский, жесткий, вкусный?  

Юрий Рыбак:  
Стоило того, чтобы я себя классно чувствовал на сборах. Везде, что делал мой тренер, Кот Вячеслав Степанович, теперь я понимаю, что значить быть тренером. И что он делал для того, чтобы я Рыбаком стал.  

Юлия Силипицкая:  
Кот воспитал Рыбака. А вот что он сделал?  

Юрий Рыбак:  
Сделал все для меня. У меня была только тренировка и дом, тренировка, дом. У меня не было других мыслей.  

Какова формула успеха белорусских самбистов?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-4

Юлия Силипицкая:  
Самбисты всегда привозят ведра медалей. Я всегда задавалась вопросом: почему? Есть какая-то формула успеха?  

Юрий Рыбак:  
Школа такая. Очень классная.  

Юлия Силипицкая:  
На чем она основывается?  

Юрий Рыбак:  
Тренера, спортсмены, профессионализм.  

Юлия Силипицкая:  
Вы сначала воспитываете личность, а потом физличность. Так ли это?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-7

Юрий Рыбак:  
Взять того же Япринцева Владимира, Рамазанова, Багирова. Они давали нам пример очень сильный. Насколько нужно быть уважительным к старшим, к женщинам, к мамам. Ты в общественном транспорте едешь, ты мужчина, как я сяду, если там куча женщин стоит? Мне стыдно будет сидеть, я буду стоять.  

Юлия Силипицкая:  
То есть в транспорте не сидишь?  

Юрий Рыбак:  
Если я один, конечно, присяду.  

Юлия Силипицкая:  
А женское самбо у нас тоже имеют традиции?  

Юрий Рыбак:  
Там же девушки красиво борются.  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-10

Юлия Силипицкая:  
Красиво борются, потому что они накрашенные у вас выходят?  

Юрий Рыбак:  
Я не знаю, я не женский тренер.  

Юлия Силипицкая:  
Но вы главный тренер, Юрий!  

Юрий Рыбак:  
Но я смотрю на них не как на девочек, а как на спортсменок.  

Юлия Силипицкая:  
Расскажите, какие у вас спортсменки. Нарушают дисциплину?  

Юрий Рыбак:  
Нет. Ни одна не нарушила.  

Юлия Силипицкая:  
Это все влюблены в главного тренера и поэтому не нарушают. 

Юрий Рыбак:  
Они просто ответственно к работе своей относятся.  

«Самбо меняется». Какие акценты делают в воспитании молодых спортсменов?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-13

Юлия Силипицкая:  
А как вам удается такую ответственность и у парней, и у девушек развивать?  

Юрий Рыбак:  
Потому что мы, наверное, тренера ответственные. Показываем, что нужно быть ответственным, и они себя так ведут. Самбо меняется. Оно становится более прогрессивной, быстрой борьбой, так как хотят, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта. Мы надеемся, что в ближайшее время все это будет. В связи с ситуациями в нашем мире немножко все притормозилось.  

Юлия Силипицкая:  
А белорусы тянут эту интенсивность?  

Юрий Рыбак:  
Конечно, тянут.  

Юлия Силипицкая:  
На что раньше делался акцент в подготовке самбистов, а какие акценты сейчас ставятся?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-16

Юрий Рыбак:  
Все то же самое осталось: победить, медаль завоевать. Все то же самое осталось. По себе помню, когда ты приезжаешь, ты звенишь, готов всех там выиграть. Я помню, что мне все мои чемпионаты мира, Европы, они давались настолько трудно. На зубах вытягивал все встречи. Было очень трудно.  

Юлия Силипицкая:  
К стоматологу ходил?  

Юрий Рыбак:  
Все отлично, все супер. Никогда такого не было.  

Юлия Силипицкая:  
Но хоккеистам выбивают на чемпионатах. Юрий, сколько у вас вставных зубов?  

Юрий Рыбак:  
Ни одного.  

Юлия Силипицкая:  
Значит, не на зубах вытягивал, значит, скромничаешь.  

Юрий Рыбак:  
Если футболист говорит, что он не готов, ребята, не позорьте нашу страну. Сколько к нам приезжали психологи, я приходил, для меня это было смешно. Я сам для себя психолог. Мне нужно выйти, победить, принести медаль стране. Что мне еще нужно?  

«Они стали злее». Как на белорусов повлиял спортивный бан?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-19

Юлия Силипицкая:  
Бан вас коснулся немного легче, чем всех остальных. Вы выступаете на чемпионатах мира. Каким-то образом это повлияло на результат?  

Юрий Рыбак:  
Самооценку не понизило, стали мы даже немного злее в этом плане. Мы выступаем, у нас флаг поднимается FIAS.  

Юлия Силипицкая:  
Как это сказалось на ребятах?  

Юрий Рыбак:  
Ничего у них там хуже не стало, наоборот, они стали злее. Им стало неприятно, что какие-то люди могут позволить лишить нас выступать с флагом. То же самое, когда у нас был флаг, а те же россияне были без флага, мне было жалко, честно говоря. Я видел, насколько это великая страна, и какие-то подлые люди берут и убирают флаг. Теперь попали мы под это, но ничего. Мы станем злее, в этом выиграем всех, и скоро будет флаг и российский, и белорусский. У нас чемпионат мира будет в Кыргызстане в Бишкеке в ноябре, мы готовимся.  

Юлия Силипицкая:  
А как отбирать будете? У вас там, наверное, все перспективные?  

Юрий Рыбак:  
А мы уже отобрали.  

Юлия Силипицкая:  
А по какому принципу надо было выступить, что показать?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-22

Юрий Рыбак:  
У нас чемпионат республики есть, президентский турнир на призы нашего Президента. Это два основных старта, где мы выявляем, кто будет бороться на чемпионате мира, на чемпионате Европы.  

Юлия Силипицкая:  
Это по возрасту?  

Юрий Рыбак:  
Нет, не по возрасту. Допустим, у нас в весе будет два спортсмена очень сильных, мы одного не можем повезти везде. Второй тоже будет нужен. Поэтому на двух этих турнирах мы смотрим, кого повезем.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, а хорошие спортсмены, высококлассные спортсмены, всегда ли они становятся хорошими тренерами?  

Юрий Рыбак:  
Нет, не всегда.  

Юлия Силипицкая:  
Почему, как вам кажется?  

Юрий Рыбак:  
Много очень амбиций, взять меня, мне нужно было много учиться, перестраивать себя нужно было. Благо, что у меня такие учителя, как мой тренер. Он мне помогает, он мне объясняет, он мне говорит: тихо, успокойся, не надо.  

Юлия Силипицкая:  
Это уже сейчас?  

Юрий Рыбак:  
Да, сейчас. Он говорит, ты в себе убей спортсмена, ты уже не спортсмен.  

Юлия Силипицкая:  
Пока не убьешь спортсмена, тренером быть не можешь?  

Юрий Рыбак:  
Да, очень сложно.  

Что будет, если внедрить самбо в школьную программу?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-25

Юлия Силипицкая:  
В свое время вы были универсальными бойцами: вы боролись и в дзюдо, и в самбо. На сегодня они разъединены, два вида спорта полностью автономны. Это хорошо или плохо, и ваше видение как главного тренера?  

Юрий Рыбак:  
Я очень хотел бы, чтобы было больше у нас совместных тренировок, день борьбы в пятницу, во вторник, чтобы спортсмены могли приходить и между собой бороться. Хотелось бы, чтобы дети могли сами решать, бороться им по дзюдо или по самбо. Один ребенок создан, чтобы бороться по дзюдо, второй – чтобы бороться по самбо, по вольной или греко-римской. Не запрещать им, как сейчас делают в дзюдо, к сожалению, запрещают детям. И некоторые дети не могут себя показать из-за того, что им не разрешают бороться по самбо.  

Юлия Силипицкая:  
Может, есть смысл попробовать самбо или элементы в школьную программу внедрить? Может быть, таким образом было бы больше селекционного материала?  

Юрий Рыбак:  
Почему бы и нет, думаю, это было бы вообще круто. Во Франции дзюдо на уроках физкультуры преподают.  

Юлия Силипицкая:   
А с какого класса лучше внедрять?  

Юрий Рыбак:  
Думаю, с класса третьего.  

Юлия Силипицкая:  
То есть, когда уже начинает думать?  

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника-28

Юрий Рыбак:  
Когда ребенок уже начинает формироваться.  

Юлия Силипицкая:  
А чем это было бы выгодно для национальной команды?  

Юрий Рыбак:  
Это было бы выгодно для всей Беларуси, потому что у нас бы было здоровое поколение.  

Юлия Силипицкая:  
Вот самбо, так сразу здоровое поколение. Был бы вольник, сказал бы вольной борьбой! А вообще, мечта как у главного тренера какова? Последний вопрос.  

Юрий Рыбак:  
Хочу, чтобы мой вид спорта любимый стал олимпийским, чтобы мои спортсмены принесли олимпийские медали нашей стране, чтобы они стали с золотой медалью, сыграл наш гимн на Олимпийских играх.  

Юлия Силипицкая:  
А смогут ли?  

Юрий Рыбак:  
Еще как смогут.  

Юлия Силипицкая:  
На этой мажорной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Надеемся, что действительно придет тот момент, когда олимпийские медали будут и в самбо.  

# Борьба # Юлия Силипицкая # Александр Лукашенко # Юрий Рыбак # Владимир Япринцев # Натик Багирова # Магомед Рамазанов # Вячеслав Кот # Фотофакт

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