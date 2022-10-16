Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника

Новости Беларуси. Самбо пока не олимпийский вид спорта, но все самбисты без исключения еще с 20 столетия мечтают только об играх четырехлетия. В личной коллекции Юрия Рыбака 15 наград с мировых форумов, четыре наивысшей пробы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Континентальных медалей 13, пять золотых. Увесистый багаж. Карьера спортсмена уже завершилась, и Юрий сразу же вкусил тренерского хлеба, да еще и какого – главного. Каково быть главкомом и куда сейчас держит курс сборная, узнавали в рубрике «Спорттаймер» у звездного самбиста страны. «Кот воспитал Рыбака». С чего начинается тренерская карьера? Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты сам себе когда-нибудь моделировал, что после спортивной карьеры я обязательно стану тренером?

Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Я не собирался становиться тренером. Точно не тренером. Юлия Силипицкая:

А кем? Токарем? Юрий Рыбак:

И токарем тоже не хотел. Я рассматривал возле спорта быть, пойти в тот же самый бизнес, например, образно говоря. Но спортивным тренером я не собирался быть. Я как-то не видел себя тренером. Юлия Силипицкая:

И тут, бабах! И главный тренер. Сколько отбивался от этого? Или принял свою судьбу? Юрий Рыбак:

Там предложили, я подумал. И почему бы и нет? Юлия Силипицкая:

Страшно не было? Юрий Рыбак:

Было. Мне страшно было уходить со спорта. Уйти спортсмену, тем более, когда ты такой титулованный – это страшно. Юлия Силипицкая:

Как тебе хлебушек тренерский, жесткий, вкусный? Юрий Рыбак:

Стоило того, чтобы я себя классно чувствовал на сборах. Везде, что делал мой тренер, Кот Вячеслав Степанович, теперь я понимаю, что значить быть тренером. И что он делал для того, чтобы я Рыбаком стал. Юлия Силипицкая:

Кот воспитал Рыбака. А вот что он сделал? Юрий Рыбак:

Сделал все для меня. У меня была только тренировка и дом, тренировка, дом. У меня не было других мыслей. Какова формула успеха белорусских самбистов?

Юлия Силипицкая:

Самбисты всегда привозят ведра медалей. Я всегда задавалась вопросом: почему? Есть какая-то формула успеха? Юрий Рыбак:

Школа такая. Очень классная. Юлия Силипицкая:

На чем она основывается? Юрий Рыбак:

Тренера, спортсмены, профессионализм. Юлия Силипицкая:

Вы сначала воспитываете личность, а потом физличность. Так ли это?

Юрий Рыбак:

Взять того же Япринцева Владимира, Рамазанова, Багирова. Они давали нам пример очень сильный. Насколько нужно быть уважительным к старшим, к женщинам, к мамам. Ты в общественном транспорте едешь, ты мужчина, как я сяду, если там куча женщин стоит? Мне стыдно будет сидеть, я буду стоять. Юлия Силипицкая:

То есть в транспорте не сидишь? Юрий Рыбак:

Если я один, конечно, присяду. Юлия Силипицкая:

А женское самбо у нас тоже имеют традиции? Юрий Рыбак:

Там же девушки красиво борются.

Юлия Силипицкая:

Красиво борются, потому что они накрашенные у вас выходят? Юрий Рыбак:

Я не знаю, я не женский тренер. Юлия Силипицкая:

Но вы главный тренер, Юрий! Юрий Рыбак:

Но я смотрю на них не как на девочек, а как на спортсменок. Юлия Силипицкая:

Расскажите, какие у вас спортсменки. Нарушают дисциплину? Юрий Рыбак:

Нет. Ни одна не нарушила. Юлия Силипицкая:

Это все влюблены в главного тренера и поэтому не нарушают. Юрий Рыбак:

Они просто ответственно к работе своей относятся. «Самбо меняется». Какие акценты делают в воспитании молодых спортсменов?

Юлия Силипицкая:

А как вам удается такую ответственность и у парней, и у девушек развивать? Юрий Рыбак:

Потому что мы, наверное, тренера ответственные. Показываем, что нужно быть ответственным, и они себя так ведут. Самбо меняется. Оно становится более прогрессивной, быстрой борьбой, так как хотят, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта. Мы надеемся, что в ближайшее время все это будет. В связи с ситуациями в нашем мире немножко все притормозилось. Юлия Силипицкая:

А белорусы тянут эту интенсивность? Юрий Рыбак:

Конечно, тянут. Юлия Силипицкая:

На что раньше делался акцент в подготовке самбистов, а какие акценты сейчас ставятся?

Юрий Рыбак:

Все то же самое осталось: победить, медаль завоевать. Все то же самое осталось. По себе помню, когда ты приезжаешь, ты звенишь, готов всех там выиграть. Я помню, что мне все мои чемпионаты мира, Европы, они давались настолько трудно. На зубах вытягивал все встречи. Было очень трудно. Юлия Силипицкая:

К стоматологу ходил? Юрий Рыбак:

Все отлично, все супер. Никогда такого не было. Юлия Силипицкая:

Но хоккеистам выбивают на чемпионатах. Юрий, сколько у вас вставных зубов? Юрий Рыбак:

Ни одного. Юлия Силипицкая:

Значит, не на зубах вытягивал, значит, скромничаешь. Юрий Рыбак:

Если футболист говорит, что он не готов, ребята, не позорьте нашу страну. Сколько к нам приезжали психологи, я приходил, для меня это было смешно. Я сам для себя психолог. Мне нужно выйти, победить, принести медаль стране. Что мне еще нужно? «Они стали злее». Как на белорусов повлиял спортивный бан?

Юлия Силипицкая:

Бан вас коснулся немного легче, чем всех остальных. Вы выступаете на чемпионатах мира. Каким-то образом это повлияло на результат? Юрий Рыбак:

Самооценку не понизило, стали мы даже немного злее в этом плане. Мы выступаем, у нас флаг поднимается FIAS. Юлия Силипицкая:

Как это сказалось на ребятах? Юрий Рыбак:

Ничего у них там хуже не стало, наоборот, они стали злее. Им стало неприятно, что какие-то люди могут позволить лишить нас выступать с флагом. То же самое, когда у нас был флаг, а те же россияне были без флага, мне было жалко, честно говоря. Я видел, насколько это великая страна, и какие-то подлые люди берут и убирают флаг. Теперь попали мы под это, но ничего. Мы станем злее, в этом выиграем всех, и скоро будет флаг и российский, и белорусский. У нас чемпионат мира будет в Кыргызстане в Бишкеке в ноябре, мы готовимся. Юлия Силипицкая:

А как отбирать будете? У вас там, наверное, все перспективные? Юрий Рыбак:

А мы уже отобрали. Юлия Силипицкая:

А по какому принципу надо было выступить, что показать?

Юрий Рыбак:

У нас чемпионат республики есть, президентский турнир на призы нашего Президента. Это два основных старта, где мы выявляем, кто будет бороться на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Юлия Силипицкая:

Это по возрасту? Юрий Рыбак:

Нет, не по возрасту. Допустим, у нас в весе будет два спортсмена очень сильных, мы одного не можем повезти везде. Второй тоже будет нужен. Поэтому на двух этих турнирах мы смотрим, кого повезем. Юлия Силипицкая:

Кстати, а хорошие спортсмены, высококлассные спортсмены, всегда ли они становятся хорошими тренерами? Юрий Рыбак:

Нет, не всегда. Юлия Силипицкая:

Почему, как вам кажется? Юрий Рыбак:

Много очень амбиций, взять меня, мне нужно было много учиться, перестраивать себя нужно было. Благо, что у меня такие учителя, как мой тренер. Он мне помогает, он мне объясняет, он мне говорит: тихо, успокойся, не надо. Юлия Силипицкая:

Это уже сейчас? Юрий Рыбак:

Да, сейчас. Он говорит, ты в себе убей спортсмена, ты уже не спортсмен. Юлия Силипицкая:

Пока не убьешь спортсмена, тренером быть не можешь? Юрий Рыбак:

Да, очень сложно. Что будет, если внедрить самбо в школьную программу?

Юлия Силипицкая:

В свое время вы были универсальными бойцами: вы боролись и в дзюдо, и в самбо. На сегодня они разъединены, два вида спорта полностью автономны. Это хорошо или плохо, и ваше видение как главного тренера? Юрий Рыбак:

Я очень хотел бы, чтобы было больше у нас совместных тренировок, день борьбы в пятницу, во вторник, чтобы спортсмены могли приходить и между собой бороться. Хотелось бы, чтобы дети могли сами решать, бороться им по дзюдо или по самбо. Один ребенок создан, чтобы бороться по дзюдо, второй – чтобы бороться по самбо, по вольной или греко-римской. Не запрещать им, как сейчас делают в дзюдо, к сожалению, запрещают детям. И некоторые дети не могут себя показать из-за того, что им не разрешают бороться по самбо. Юлия Силипицкая:

Может, есть смысл попробовать самбо или элементы в школьную программу внедрить? Может быть, таким образом было бы больше селекционного материала? Юрий Рыбак:

Почему бы и нет, думаю, это было бы вообще круто. Во Франции дзюдо на уроках физкультуры преподают. Юлия Силипицкая:

А с какого класса лучше внедрять? Юрий Рыбак:

Думаю, с класса третьего. Юлия Силипицкая:

То есть, когда уже начинает думать?