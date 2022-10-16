Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника

Новости Беларуси. Самбо пока не олимпийский вид спорта, но все самбисты без исключения еще с 20 столетия мечтают только об играх четырехлетия. В личной коллекции Юрия Рыбака 15 наград с мировых форумов, четыре наивысшей пробы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Континентальных медалей 13, пять золотых. Увесистый багаж. Карьера спортсмена уже завершилась, и Юрий сразу же вкусил тренерского хлеба, да еще и какого – главного.
Каково быть главкомом и куда сейчас держит курс сборная, узнавали в рубрике «Спорттаймер» у звездного самбиста страны.
«Кот воспитал Рыбака». С чего начинается тренерская карьера?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ты сам себе когда-нибудь моделировал, что после спортивной карьеры я обязательно стану тренером?
Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Я не собирался становиться тренером. Точно не тренером.
Юлия Силипицкая:
А кем? Токарем?
Юрий Рыбак:
И токарем тоже не хотел. Я рассматривал возле спорта быть, пойти в тот же самый бизнес, например, образно говоря. Но спортивным тренером я не собирался быть. Я как-то не видел себя тренером.
Юлия Силипицкая:
И тут, бабах! И главный тренер. Сколько отбивался от этого? Или принял свою судьбу?
Юрий Рыбак:
Там предложили, я подумал. И почему бы и нет?
Юлия Силипицкая:
Страшно не было?
Юрий Рыбак:
Было. Мне страшно было уходить со спорта. Уйти спортсмену, тем более, когда ты такой титулованный – это страшно.
Юлия Силипицкая:
Как тебе хлебушек тренерский, жесткий, вкусный?
Юрий Рыбак:
Стоило того, чтобы я себя классно чувствовал на сборах. Везде, что делал мой тренер, Кот Вячеслав Степанович, теперь я понимаю, что значить быть тренером. И что он делал для того, чтобы я Рыбаком стал.
Юлия Силипицкая:
Кот воспитал Рыбака. А вот что он сделал?
Юрий Рыбак:
Сделал все для меня. У меня была только тренировка и дом, тренировка, дом. У меня не было других мыслей.
Какова формула успеха белорусских самбистов?
Юлия Силипицкая:
Самбисты всегда привозят ведра медалей. Я всегда задавалась вопросом: почему? Есть какая-то формула успеха?
Юрий Рыбак:
Школа такая. Очень классная.
Юлия Силипицкая:
На чем она основывается?
Юрий Рыбак:
Тренера, спортсмены, профессионализм.
Юлия Силипицкая:
Вы сначала воспитываете личность, а потом физличность. Так ли это?
Юрий Рыбак:
Взять того же Япринцева Владимира, Рамазанова, Багирова. Они давали нам пример очень сильный. Насколько нужно быть уважительным к старшим, к женщинам, к мамам. Ты в общественном транспорте едешь, ты мужчина, как я сяду, если там куча женщин стоит? Мне стыдно будет сидеть, я буду стоять.
Юлия Силипицкая:
То есть в транспорте не сидишь?
Юрий Рыбак:
Если я один, конечно, присяду.
Юлия Силипицкая:
А женское самбо у нас тоже имеют традиции?
Юрий Рыбак:
Там же девушки красиво борются.
Юлия Силипицкая:
Красиво борются, потому что они накрашенные у вас выходят?
Юрий Рыбак:
Я не знаю, я не женский тренер.
Юлия Силипицкая:
Но вы главный тренер, Юрий!
Юрий Рыбак:
Но я смотрю на них не как на девочек, а как на спортсменок.
Юлия Силипицкая:
Расскажите, какие у вас спортсменки. Нарушают дисциплину?
Юрий Рыбак:
Нет. Ни одна не нарушила.
Юлия Силипицкая:
Это все влюблены в главного тренера и поэтому не нарушают.
Юрий Рыбак:
Они просто ответственно к работе своей относятся.
«Самбо меняется». Какие акценты делают в воспитании молодых спортсменов?
Юлия Силипицкая:
А как вам удается такую ответственность и у парней, и у девушек развивать?
Юрий Рыбак:
Потому что мы, наверное, тренера ответственные. Показываем, что нужно быть ответственным, и они себя так ведут. Самбо меняется. Оно становится более прогрессивной, быстрой борьбой, так как хотят, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта. Мы надеемся, что в ближайшее время все это будет. В связи с ситуациями в нашем мире немножко все притормозилось.
Юлия Силипицкая:
А белорусы тянут эту интенсивность?
Юрий Рыбак:
Конечно, тянут.
Юлия Силипицкая:
На что раньше делался акцент в подготовке самбистов, а какие акценты сейчас ставятся?
Юрий Рыбак:
Все то же самое осталось: победить, медаль завоевать. Все то же самое осталось. По себе помню, когда ты приезжаешь, ты звенишь, готов всех там выиграть. Я помню, что мне все мои чемпионаты мира, Европы, они давались настолько трудно. На зубах вытягивал все встречи. Было очень трудно.
Юлия Силипицкая:
К стоматологу ходил?
Юрий Рыбак:
Все отлично, все супер. Никогда такого не было.
Юлия Силипицкая:
Но хоккеистам выбивают на чемпионатах. Юрий, сколько у вас вставных зубов?
Юрий Рыбак:
Ни одного.
Юлия Силипицкая:
Значит, не на зубах вытягивал, значит, скромничаешь.
Юрий Рыбак:
Если футболист говорит, что он не готов, ребята, не позорьте нашу страну. Сколько к нам приезжали психологи, я приходил, для меня это было смешно. Я сам для себя психолог. Мне нужно выйти, победить, принести медаль стране. Что мне еще нужно?
«Они стали злее». Как на белорусов повлиял спортивный бан?
Юлия Силипицкая:
Бан вас коснулся немного легче, чем всех остальных. Вы выступаете на чемпионатах мира. Каким-то образом это повлияло на результат?
Юрий Рыбак:
Самооценку не понизило, стали мы даже немного злее в этом плане. Мы выступаем, у нас флаг поднимается FIAS.
Юлия Силипицкая:
Как это сказалось на ребятах?
Юрий Рыбак:
Ничего у них там хуже не стало, наоборот, они стали злее. Им стало неприятно, что какие-то люди могут позволить лишить нас выступать с флагом. То же самое, когда у нас был флаг, а те же россияне были без флага, мне было жалко, честно говоря. Я видел, насколько это великая страна, и какие-то подлые люди берут и убирают флаг. Теперь попали мы под это, но ничего. Мы станем злее, в этом выиграем всех, и скоро будет флаг и российский, и белорусский. У нас чемпионат мира будет в Кыргызстане в Бишкеке в ноябре, мы готовимся.
Юлия Силипицкая:
А как отбирать будете? У вас там, наверное, все перспективные?
Юрий Рыбак:
А мы уже отобрали.
Юлия Силипицкая:
А по какому принципу надо было выступить, что показать?
Юрий Рыбак:
У нас чемпионат республики есть, президентский турнир на призы нашего Президента. Это два основных старта, где мы выявляем, кто будет бороться на чемпионате мира, на чемпионате Европы.
Юлия Силипицкая:
Это по возрасту?
Юрий Рыбак:
Нет, не по возрасту. Допустим, у нас в весе будет два спортсмена очень сильных, мы одного не можем повезти везде. Второй тоже будет нужен. Поэтому на двух этих турнирах мы смотрим, кого повезем.
Юлия Силипицкая:
Кстати, а хорошие спортсмены, высококлассные спортсмены, всегда ли они становятся хорошими тренерами?
Юрий Рыбак:
Нет, не всегда.
Юлия Силипицкая:
Почему, как вам кажется?
Юрий Рыбак:
Много очень амбиций, взять меня, мне нужно было много учиться, перестраивать себя нужно было. Благо, что у меня такие учителя, как мой тренер. Он мне помогает, он мне объясняет, он мне говорит: тихо, успокойся, не надо.
Юлия Силипицкая:
Это уже сейчас?
Юрий Рыбак:
Да, сейчас. Он говорит, ты в себе убей спортсмена, ты уже не спортсмен.
Юлия Силипицкая:
Пока не убьешь спортсмена, тренером быть не можешь?
Юрий Рыбак:
Да, очень сложно.
Что будет, если внедрить самбо в школьную программу?
Юлия Силипицкая:
В свое время вы были универсальными бойцами: вы боролись и в дзюдо, и в самбо. На сегодня они разъединены, два вида спорта полностью автономны. Это хорошо или плохо, и ваше видение как главного тренера?
Юрий Рыбак:
Я очень хотел бы, чтобы было больше у нас совместных тренировок, день борьбы в пятницу, во вторник, чтобы спортсмены могли приходить и между собой бороться. Хотелось бы, чтобы дети могли сами решать, бороться им по дзюдо или по самбо. Один ребенок создан, чтобы бороться по дзюдо, второй – чтобы бороться по самбо, по вольной или греко-римской. Не запрещать им, как сейчас делают в дзюдо, к сожалению, запрещают детям. И некоторые дети не могут себя показать из-за того, что им не разрешают бороться по самбо.
Юлия Силипицкая:
Может, есть смысл попробовать самбо или элементы в школьную программу внедрить? Может быть, таким образом было бы больше селекционного материала?
Юрий Рыбак:
Почему бы и нет, думаю, это было бы вообще круто. Во Франции дзюдо на уроках физкультуры преподают.
Юлия Силипицкая:
А с какого класса лучше внедрять?
Юрий Рыбак:
Думаю, с класса третьего.
Юлия Силипицкая:
То есть, когда уже начинает думать?
Юрий Рыбак:
Когда ребенок уже начинает формироваться.
Юлия Силипицкая:
А чем это было бы выгодно для национальной команды?
Юрий Рыбак:
Это было бы выгодно для всей Беларуси, потому что у нас бы было здоровое поколение.
Юлия Силипицкая:
Вот самбо, так сразу здоровое поколение. Был бы вольник, сказал бы вольной борьбой! А вообще, мечта как у главного тренера какова? Последний вопрос.
Юрий Рыбак:
Хочу, чтобы мой вид спорта любимый стал олимпийским, чтобы мои спортсмены принесли олимпийские медали нашей стране, чтобы они стали с золотой медалью, сыграл наш гимн на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
А смогут ли?
Юрий Рыбак:
Еще как смогут.
Юлия Силипицкая:
На этой мажорной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Надеемся, что действительно придет тот момент, когда олимпийские медали будут и в самбо.