ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой
Юлия Силипицкая, СТВ:
30 чемпионатов мира!
Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо:
Может, чуть больше, да, где-то так.
Юлия Силипицкая:
Маша, а ты?
Мария Кондратьева, чемпионка мира по самбо:
Это был мой третий чемпионат мира по женщинам.
Юлия Силипицкая:
Да, 30 против 3, конечно. Кто первый идет, тренер?
Мария Кондратьева:
Нет, спортсмен.
Юлия Силипицкая:
Идет первый спортсмен. Ну хорошо, вот ты пошла, да? Назвали твою фамилию, ты пошла. И?
Мария Кондратьева:
Ну все, чтобы всякие переживания, вот этот вот мандраж, чтобы все тебя не беспокоило. Я иду и думаю, так, держим осаночку, все, красиво идем. Выхожу, руки пожали, тут уже все, борьба пошла.
Юлия Силипицкая:
А мысли от того, что на тебя смотрят?
Мария Кондратьева:
Нет, не обращаю, ну об этом не думаю. Я думаю, чтобы на меня смотрели, главное, чтобы я не горбилась.
Вячеслав Кот:
Правила практически не меняются. По регламенту сейчас мужчины и женщины борются одинаково 5 минут. У нас гендерное равенство.
Юлия Силипицкая:
Кто, чем мерит, мы чемпионатами мира. 10 чемпионатов мира назад. То есть это 10 лет. Есть разница?
Вячеслав Кот:
Колоссально увеличилось количество участников. Если раньше было где-то 15-35 стран, то уже где-то в 2017-2018 годах было за 90. Потом пошел спад, мы опять шли на 30-35, а сейчас опять 80 стран. И даже вопрос не в том, что 80 стран, уровень растет. То есть сначала где-то в году 2013-2014 начало увеличиваться количество стран, а потом, знаете, то, что увеличение перешло в качество. Они добавили, они очень добавляют.
Юлия Силипицкая:
То есть сколько в среднем в весе надо пройти от первого поединка до финала? Сколько в среднем?
Вячеслав Кот:
Нет, есть веса, где по 32 человека, там у мужчин, есть веса, где по 12 человек, там у девочек в некоторых весах.
Юлия Силипицкая:
Маша, было легко сейчас?
Мария Кондратьева:
Получилось выиграть его легко. Подошли на таком пике формы, что я как-то выхожу, говорю, что как-то я не устала сильно. Да, просто сложилось все как надо. Подготовка сложилась правильно, подошли правильно.
Вячеслав Кот:
Только вот рассказывал, у меня было такое, что Юра Рыбак и Дима Базарев проходили мировой матч с нулем. С нулем – это все чисто выиграли. Вот у меня были, я хочу, чтобы вы также выиграли. И вот Машуня в этом году тоже с нулем.
Юлия Силипицкая:
Кстати, средний возраст тех, кто выступает на чемпионате мира, он увеличился или, наоборот, омолодился?
Вячеслав Кот:
Борются, на самом деле, до 35 лет исключительно в каких-то больших категориях у мужчин, где могут даже до 40 бороться. Вот Юрий Рыбак и Андрей Курлык поборолись, может быть, помните таких. Возраст борца, но, в принципе, борца не только по самбо. Наверное, 25-30 лет – это самый пик.
Юлия Силипицкая:
То есть Маша вошла в этот пик, да? Машенька, не спрашивают у девочек, сколько лет. Скажи, пожалуйста, по паспорту тебе сколько?
Мария Кондратьева:
27.
Юлия Силипицкая:
Все, она в пике, я так понимаю. Поэтому ей легко, ее надо держать.
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