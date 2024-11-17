ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой

Юлия Силипицкая, СТВ:

30 чемпионатов мира! Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Может, чуть больше, да, где-то так. Юлия Силипицкая:

Маша, а ты? Мария Кондратьева, чемпионка мира по самбо:

Это был мой третий чемпионат мира по женщинам. Юлия Силипицкая:

Да, 30 против 3, конечно. Кто первый идет, тренер? Мария Кондратьева:

Нет, спортсмен. Юлия Силипицкая:

Идет первый спортсмен. Ну хорошо, вот ты пошла, да? Назвали твою фамилию, ты пошла. И? Мария Кондратьева:

Ну все, чтобы всякие переживания, вот этот вот мандраж, чтобы все тебя не беспокоило. Я иду и думаю, так, держим осаночку, все, красиво идем. Выхожу, руки пожали, тут уже все, борьба пошла. Юлия Силипицкая:

А мысли от того, что на тебя смотрят? Мария Кондратьева:

Нет, не обращаю, ну об этом не думаю. Я думаю, чтобы на меня смотрели, главное, чтобы я не горбилась.

Вячеслав Кот:

Правила практически не меняются. По регламенту сейчас мужчины и женщины борются одинаково 5 минут. У нас гендерное равенство. Юлия Силипицкая:

Кто, чем мерит, мы чемпионатами мира. 10 чемпионатов мира назад. То есть это 10 лет. Есть разница? Вячеслав Кот:

Колоссально увеличилось количество участников. Если раньше было где-то 15-35 стран, то уже где-то в 2017-2018 годах было за 90. Потом пошел спад, мы опять шли на 30-35, а сейчас опять 80 стран. И даже вопрос не в том, что 80 стран, уровень растет. То есть сначала где-то в году 2013-2014 начало увеличиваться количество стран, а потом, знаете, то, что увеличение перешло в качество. Они добавили, они очень добавляют. Юлия Силипицкая:

То есть сколько в среднем в весе надо пройти от первого поединка до финала? Сколько в среднем? Вячеслав Кот:

Нет, есть веса, где по 32 человека, там у мужчин, есть веса, где по 12 человек, там у девочек в некоторых весах.