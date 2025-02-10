Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке

Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо:

У нас первый турнир сезона. Традиционно это очень сильный турнир. Мы проводим его в 29-й раз. Соперники очень серьезные приезжают. Вот мы посмотрим на наших ребят, увидим наши плюсы, наши минусы, будем над этим работать. Цели на сезон – отбороться не хуже, чем в прошлом сезоне. Как мы помним, в прошлом году у нас было 3 первых места на чемпионате мира. Это очень высокая планка, но мы будем очень стараться, чтобы не было ниже.

«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси