Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке

Сильнейшие спортсмены из 8 стран готовятся к выступлению на 29 международном турнире по самбо на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Виктория Яссин.
Сильнейшие спортсмены из 8 стран готовятся к выступлению на 29 международном турнире по самбо на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Виктория Яссин.
Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо:
У нас первый турнир сезона. Традиционно это очень сильный турнир. Мы проводим его в 29-й раз. Соперники очень серьезные приезжают. Вот мы посмотрим на наших ребят, увидим наши плюсы, наши минусы, будем над этим работать. Цели на сезон – отбороться не хуже, чем в прошлом сезоне. Как мы помним, в прошлом году у нас было 3 первых места на чемпионате мира. Это очень высокая планка, но мы будем очень стараться, чтобы не было ниже.
«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси
Для тренеров турнир в Минске – отличная возможность оценить форму спортсменов, сформировать состав на чемпионаты Европы и мира. А для участников – хороший шанс проверить себя в деле.
Подробности в видео.