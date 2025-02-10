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Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке

10 февраля 2025 19:54
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Сильнейшие спортсмены из 8 стран готовятся к выступлению на 29 международном турнире по самбо на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Виктория Яссин.

Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке-2

Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо:
У нас первый турнир сезона. Традиционно это очень сильный турнир. Мы проводим его в 29-й раз. Соперники очень серьезные приезжают. Вот мы посмотрим на наших ребят, увидим наши плюсы, наши минусы, будем над этим работать. Цели на сезон – отбороться не хуже, чем в прошлом сезоне. Как мы помним, в прошлом году у нас было 3 первых места на чемпионате мира. Это очень высокая планка, но мы будем очень стараться, чтобы не было ниже.

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Белорусские самбисты готовятся к выступлению на турнире на призы Президента – побывали на тренировке-4

Для тренеров турнир в Минске – отличная возможность оценить форму спортсменов, сформировать состав на чемпионаты Европы и мира. А для участников – хороший шанс проверить себя в деле.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Вячеслав Кот

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