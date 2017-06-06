19 медалей в копилке: чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо прошло 6 июня

Новости Беларуси. 6 июня в Министерстве спорта и туризма прошло чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо, которая весьма успешно выступила на чемпионате Европы, завоевав 19 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Наша цель – планку не ронять, готовиться дальше к чемпионату мира, к Европейским играм, которые будут проходить в Минске.