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19 медалей в копилке: чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо прошло 6 июня

06 июня 2017 14:06
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Новости Беларуси. 6 июня в Министерстве спорта и туризма прошло чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо, которая весьма успешно выступила на чемпионате Европы, завоевав 19 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19 медалей в копилке: чествование национальной команды Республики Беларусь по самбо прошло 6 июня-1

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Наша цель – планку не ронять, готовиться дальше к чемпионату мира, к Европейским играм, которые будут проходить в Минске.

# Борьба # Вячеслав Кот

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