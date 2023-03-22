Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем

Новости Беларуси. 25 марта Москва примет международный турнир «Кубок основоположников самбо», в котором выступят сильнейшие спортсмены из 10-ти стран, в том числе и Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире будет разыгран 21 комплект наград в мужском, женском и боевом разделах самбо. В составе нашей команды 27 атлетов. Основная ставка сделана на действующих чемпионок мира Анжелику Жилинскую и Анфису Капаеву, у мужчин лидер Александр Кокша. Тренерский штаб рассматривает российский турнир как этап подготовки к чемпионату Европы, который примет Хайфа в апреле.