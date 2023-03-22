Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем

Новости Беларуси. 25 марта Москва примет международный турнир «Кубок основоположников самбо», в котором выступят сильнейшие спортсмены из 10-ти стран, в том числе и Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На турнире будет разыгран 21 комплект наград в мужском, женском и боевом разделах самбо. В составе нашей команды 27 атлетов. Основная ставка сделана на действующих чемпионок мира Анжелику Жилинскую и Анфису Капаеву, у мужчин лидер Александр Кокша. Тренерский штаб рассматривает российский турнир как этап подготовки к чемпионату Европы, который примет Хайфа в апреле.
Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды по самбо:
Выходим на финишную прямую, мы готовимся к чемпионату Европы. Промежуточный старт у нас еще есть. Но он не для всех. Сейчас главное – грамотно подойти к предстоящему старту, подготовиться, выйти на пик формы. Конкуренция есть, безусловно. Но сказать, что у нас очень большая скамейка запасных, к сожалению, мы не можем. Работаем над этим. В Хайфе, Израиле, в середине апреля чемпионат Европы по всем возрастам – взрослые, кадеты, юноши, юниоры, то есть ожидается очень большая делегация.
Подписывайтесь на нас в Telegram!