МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта. Что говорят белорусские самбисты о возможности участия в Играх?
Новости Беларуси. Порой очень любопытные виды спорта попадали на Олимпиаду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Недавно временный олимпийский статус получили лакросс (он кстати, тоже был на паре Олимпиад в начале XX века), кикбоксинг и самбо.
Последний вид для нас представляет наибольший интерес, потому что традиции у нас отличные. Но это еще не значит, что скоро у нас будет гора олимпийских медалей. Почему и что вообще к чему в этом временном статусе – разбиралась корреспондент Ирина Петыш.
Это случилось! Самбо признали олимпийским видом спорта. Пока, правда, временно, однако этот факт – уже хороший звоночек. Этому виду спортивного единоборства, придуманного еще в СССР, понадобилось 80 лет, чтобы Международный олимпийский комитет обратил на него внимание.
Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Конечно, это приятная новость. Вместе с тем я с некоторой долей иронии отношусь к этому решению, потому что если взять статистику за последние четыре года, на чемпионатах мира по самбо участвуют 80-90 стран. Это очень много. И только сейчас случилось то, что должно было случиться лет 10-15 назад. Это говорит о том, что у нас спорт и политика идут рядом, и локомотивом развития самбо в мире на самом деле служит Россия.
Для белорусских самбистов эта новость, несомненно, приятная, однако пока это только дополнительная мотивация и надежда на участие в главных стартах четырехлетия.
Андрей Казусёнок, трехкратный чемпион мира по самбо:
Для меня, естественно, поменяло, потому что у меня в копилке с разных чемпионатов мира, Европы есть все медали, но нет олимпийской медали. Я был очень рад и думал: «Наконец-то сбудется моя мечта». Ввели в 2020 году в Пекине.
Юрий Рыбак, четырехкратный чемпион мира по самбо:
Будем надеяться, что все-таки признают постоянным, потому что это красивый, зрелищный вид спорта. Я думаю, не уступаем дзюдо по зрелищности. Лучше выглядим – да простят меня ребята-«вольники», «классики» – но немного даже зрелищней.
Ничего такого не изменилось: как тренировались, так и тренируемся дальше. Но есть надежда, что может быть будем готовиться на самый главный старт.
Самбо пока лишь временно признан олимпийским видом спорта и говорить о включении этого вида единоборств в программу Олимпийских игр рано.
Вячеслав Кот:
Там есть определенные процедуры. Самбо будет выдвигаться на включение в Олимпийские игры. Будут рассматривать и принимать решение. Все условия, которые МОКом предъявляются к видам спорта, у нас выполнены. У нас всё соответствует условиям МОКа для вхождения в Олимпиаду.
Возможное включение самбо в программу Олимпиады значительно увеличит медальные шансы Беларуси, ведь уже традиционно наши самбисты – одни из лучших в мире. На чемпионате мира в 2018 году белорусы завоевали 12 медалей: два золота, пять серебряных и пять бронзовых наград.
И пока перспективы самбо на Олимпиаде не ясны, спортсмены активно готовятся к другому крупному старту, который точно состоится. Самбо – один из 15 видов спорта в программе II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.
Юрий Рыбак:
Там у нас не все веса боролись, а дома уже будут все веса бороться. Дома и стены будут помогать, болельщики. Ну и ответственности больше.