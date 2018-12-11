МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта. Что говорят белорусские самбисты о возможности участия в Играх?

Новости Беларуси. Порой очень любопытные виды спорта попадали на Олимпиаду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Недавно временный олимпийский статус получили лакросс (он кстати, тоже был на паре Олимпиад в начале XX века), кикбоксинг и самбо. Последний вид для нас представляет наибольший интерес, потому что традиции у нас отличные. Но это еще не значит, что скоро у нас будет гора олимпийских медалей. Почему и что вообще к чему в этом временном статусе – разбиралась корреспондент Ирина Петыш.

Это случилось! Самбо признали олимпийским видом спорта. Пока, правда, временно, однако этот факт – уже хороший звоночек. Этому виду спортивного единоборства, придуманного еще в СССР, понадобилось 80 лет, чтобы Международный олимпийский комитет обратил на него внимание.

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Конечно, это приятная новость. Вместе с тем я с некоторой долей иронии отношусь к этому решению, потому что если взять статистику за последние четыре года, на чемпионатах мира по самбо участвуют 80-90 стран. Это очень много. И только сейчас случилось то, что должно было случиться лет 10-15 назад. Это говорит о том, что у нас спорт и политика идут рядом, и локомотивом развития самбо в мире на самом деле служит Россия. Для белорусских самбистов эта новость, несомненно, приятная, однако пока это только дополнительная мотивация и надежда на участие в главных стартах четырехлетия.

Андрей Казусёнок, трехкратный чемпион мира по самбо:

Для меня, естественно, поменяло, потому что у меня в копилке с разных чемпионатов мира, Европы есть все медали, но нет олимпийской медали. Я был очень рад и думал: «Наконец-то сбудется моя мечта». Ввели в 2020 году в Пекине.

Юрий Рыбак, четырехкратный чемпион мира по самбо:

Будем надеяться, что все-таки признают постоянным, потому что это красивый, зрелищный вид спорта. Я думаю, не уступаем дзюдо по зрелищности. Лучше выглядим – да простят меня ребята-«вольники», «классики» – но немного даже зрелищней. Ничего такого не изменилось: как тренировались, так и тренируемся дальше. Но есть надежда, что может быть будем готовиться на самый главный старт.

Самбо пока лишь временно признан олимпийским видом спорта и говорить о включении этого вида единоборств в программу Олимпийских игр рано. Вячеслав Кот:

Там есть определенные процедуры. Самбо будет выдвигаться на включение в Олимпийские игры. Будут рассматривать и принимать решение. Все условия, которые МОКом предъявляются к видам спорта, у нас выполнены. У нас всё соответствует условиям МОКа для вхождения в Олимпиаду.