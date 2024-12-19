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Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо

19 декабря 2024 17:45
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В спорткомплексе «Стайки» стартовал Кубок Беларуси по самбо, последний турнир в этом году. 170 борцов из всех регионов страны разыграют 21 комплект наград в мужском, женском и боевом самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг боролись парни. В заявочных протоколах значились в большей степени молодежный и юниорский составы – именно они уже готовятся к отбору на чемпионат Европы и мира. На этих соревнованиях тренерский штаб также просматривает ближайший резерв.

Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо-2

Вероника Козловская, старший тренер национальной команды Беларусь по самбо:
Чемпионы области, призеры области. Кубок, где борются спортсмены, являющиеся учащимися всех учреждений спортивных. Подготовка не разнится никогда. Спорт только двигается вперед. Сейчас масса новых технологий, масса новых тренажеров, масса других соревнований. Поэтому просто человек должен любить свое дело, должен тренироваться и должен выступать.

Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо-4

Вячеслав Кот, старший тренер национальной команды Беларусь по самбо:
Мы смотрим сейчас наш резервный состав в основном на этом Кубке, потому что первый состав сейчас набирает ОФП перед сезоном, началом. И очень много интересных схваток, молодежь показывает интересную борьбу.

В пятницу на ковер выйдут женщины и представители боевого самбо. В каждой категории будет разыграно 7 комплектов наград.

# Спортивные соревнования # Вероника Козловская # Вячеслав Кот

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