Спорткомплекс «Стайки» принимает Кубок Беларуси по самбо

В спорткомплексе «Стайки» стартовал Кубок Беларуси по самбо, последний турнир в этом году. 170 борцов из всех регионов страны разыграют 21 комплект наград в мужском, женском и боевом самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг боролись парни. В заявочных протоколах значились в большей степени молодежный и юниорский составы – именно они уже готовятся к отбору на чемпионат Европы и мира. На этих соревнованиях тренерский штаб также просматривает ближайший резерв.