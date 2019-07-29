В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Новости Беларуси. Самбо без преувеличения можно назвать одним из самых медальных видов спорта в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На II Европейских играх, которые принимал Минск в июне, наши самбисты завоевали 15 наград: 3 медали были золотые. Однако отдыхать нашим атлетам некогда. Сегодня белорусские самбисты уже начали подготовку к еще одному ответственному старту. В ноябре пройдёт Чемпионат мира, который примет Южная Корея. Поэтому сегодняшнее чествование в Министерстве спорта и туризма стало еще одним мотивационным фактором для будущего успеха.

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Команда готовилась, команда была готова, команда шла к этим соревнованиям, настраивалась на них. Для нас это был, наверное, самый престижный турнир, который есть в самбо. На что готовимся дальше? Готовимся дальше бороться и побеждать. Сделать все возможное, чтобы стоять на вершине.

Для женской сборной Беларуси по борьбе II Европейские игры в Минске уже приятная страница в летописи спортивной истории. Но как каждый победитель, чемпионы хотят большего, и сегодня белорусские леди держат курс на Нур-Султан, где в этом году пройдет мировое первенство.

Место в команде гарантированно исключительно тем, кто успешно выступит на международном турнире на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя. Напомним, на минском мультифоруме наши девушки завоевали две награды.

Василиса Марзалюк, двукратная победительница Европейских игр:

Это было очень приятно, наш немножко вырвали из нашей рабочей атмосферы, но это действительно важно для меня. Я хочу достойно выступить на турнире А.В. Медведя, потому что я способна быть в финале. Чемпионат мира очень сложный будет в этом году и моя весовая категория одна из самых титулованных, поэтому будет непросто. Я думаю, что финал для меня реален, но борьба – непредсказуемая вещь.

Поддержали почин женщин и наши борцы-вольники. В Минске они смогли положить в медальную копилку страны серебро Али Шабанова и бронзу Александра Гуштына. На предстоящем мировом форуме перед парнями стоят задачи более сложные.