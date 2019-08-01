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«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо

01 августа 2019 20:52
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Новости Беларуси. Дмитрий Базылев – новый главный тренер сборной Беларуси по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он шестикратный чемпион мира, а также семикратный призер первенств континента и заслуженный мастер спорта. Ему 40 лет.

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо-1

В 2014 году Дмитрий Базылев завершил спортивную карьеру, работал со сборной в качестве старшего тренера. В том числе и его стараниями на II Европейских играх в Минске наши самбисты произвели фурор, выиграв 15 медалей, 3 из которых – высшей пробы.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо-4

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
У нас в спорте огромные традиции, я постараюсь их придерживаться. Хотелось бы привнести что-то свое. Вячеслав Степанович задал очень огромную планку в работе тренерской и в спортивных результатах.

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо-7

На посту главкома сборной Дмитрий Базылев сменил другого авторитетного специалиста – Вячеслава Кота. Он был у руля дружины 23 года. Уже даже невозможно подсчитать точное количество медалей, которые его подопечные принесли стране. Вячеслав Кот не отошел от дел, он будет выполнять функции старшего тренера.

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо-10

Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:
Должно что-то меняться, должны приходить новые, молодые, сильные, с новым видением и проводить это видение в жизнь. Я считаю, что как главный тренер свою миссию в самбо выполнил, поэтому с удовольствием передаю бразды правления своему ученику – 6-кратному чемпиону мира – Дмитрию Базылеву. Я думаю, он будет продолжать ту линию, которую мы начали, будет заниматься подготовкой резервов.

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо-13

Команда приступила к подготовке к Чемпионату мира, который пройдет в Республике Корее с 8 по 11 ноября.

# Борьба # Дмитрий Базылев # Вячеслав Кот # Фотофакт

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