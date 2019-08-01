«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо

Новости Беларуси. Дмитрий Базылев – новый главный тренер сборной Беларуси по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он шестикратный чемпион мира, а также семикратный призер первенств континента и заслуженный мастер спорта. Ему 40 лет.

В 2014 году Дмитрий Базылев завершил спортивную карьеру, работал со сборной в качестве старшего тренера. В том числе и его стараниями на II Европейских играх в Минске наши самбисты произвели фурор, выиграв 15 медалей, 3 из которых – высшей пробы. Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

У нас в спорте огромные традиции, я постараюсь их придерживаться. Хотелось бы привнести что-то свое. Вячеслав Степанович задал очень огромную планку в работе тренерской и в спортивных результатах.

На посту главкома сборной Дмитрий Базылев сменил другого авторитетного специалиста – Вячеслава Кота. Он был у руля дружины 23 года. Уже даже невозможно подсчитать точное количество медалей, которые его подопечные принесли стране. Вячеслав Кот не отошел от дел, он будет выполнять функции старшего тренера.

Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:

Должно что-то меняться, должны приходить новые, молодые, сильные, с новым видением и проводить это видение в жизнь. Я считаю, что как главный тренер свою миссию в самбо выполнил, поэтому с удовольствием передаю бразды правления своему ученику – 6-кратному чемпиону мира – Дмитрию Базылеву. Я думаю, он будет продолжать ту линию, которую мы начали, будет заниматься подготовкой резервов.