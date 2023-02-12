В Минске завершился международный турнир по самбо. Подводим итоги грандиозного события

Новости Беларуси. Международный турнир по самбо на призы Президента давно и прочно обосновался в календаре ФИАС, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Он традиционно открывает новый соревновательный год. О том, что было и что будет – в нашем сюжете.

На два дня минский Дворец спорта превратился в площадку для борьбы. А все потому что столица традиционно принимала Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Уже в 27-й раз сильнейшие представители этого единоборства определяли лучших в рамках отечественного старта. И несмотря ни на что праздник спорта состоялся. «Мы его сохранили». Турнир по самбо с участниками из пяти стран завершился в Минске.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 атлетов из Беларуси, России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Награды нашли своих обладателей в 21 весовой категории. И конкуренция была действительно достойной.

Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:

Этот турнир поддерживает связи между нашими странами в, опять-таки, это непростое время. Нам дает бесценный опыт борьбы с лучшими спортсменами команд. Ведь Казахстан, Россия, Армения – это ведущие страны в мире. И Таджикистан, в общем-то, подтягивается.

В ходе двух соревновательных дней белорусские самбисты завоевали 44 медали, 13 из которых наивысшей пробы. Кроме того, в копилке 14 серебряных и 17 бронзовых наград. И, несомненно, такой результат не может не радовать как спортсменов, так и тренеров.

Александр Круглик, победитель турнира:

Впечатления отличные. Турнир проводится каждый год, собирает полные почти трибуны. Ну и атмосфера соревнований дома неповторима.

Зрители в свою очередь тепло поддерживали спортсменов, ведь посмотреть на этот зрелищный вид спорта пришли минчане и гости. Организаторы постарались сделать настоящий праздник. И у них это получилось.

Яна Беганская, победительница турнира (Беларусь):

Из моего города Жодино, где я родилась, приехало очень много девочек, была колоссальная поддержка. И хотелось только выиграть.

Конечно, для атлета важно направить все свое внимание и концентрацию на действия на ковре. Ведь здесь имеет значение каждое движение. Для кого-то соперники были неизвестны, а кто-то уже давно хотел взять реванш, и у него это получилось. Но уровень наших спортсменов растет, и гости это тоже отмечают. И, несомненно, такое признание имеет особую ценность.

Алексей Курначенков, серебряный призер турнира (Россия):

Мы понимали, что будет большая часть спортсменов, представляющих вашу страну. Мы думали, что уровень будет пониже. Но, признаюсь честно, когда мы начали здесь бороться и уже посмотрели, почувствовали всю атмосферу, наше мнение поменялось. То есть белорусы, скажу так, хороший уровень показали. Они большие молодцы. Побольше бы таких турниров, стартов. И почаще бы приезжать к вам в страну.

Важно понимать, что работа у спортсменов и тренеров не останавливается. И соревновательная практика нужна и важна. Поэтому данный старт является хорошей площадкой для поддержания формы, оттачивания навыков и, конечно, обмена опытом. Без этого не будет прогресса, а значит, и пьедесталов.

Виктор Худяков, тренер (Россия):

Для каждого спортсмена участие на таком турнире – это честь и праздник. Действительно, вы можете видеть, как все классно организовано, какой антураж, ажиотаж вокруг этого события. Как его красиво подают здесь. Поэтому, я думаю, что каждый, кто принял участие в этих соревнованиях, получает определенный заряд. В том числе в том, чтобы снова и снова на подобных соревнованиях участвовать и достигать результата.

Данный турнир – стартовый в соревновательном году, поэтому рассматривается в первую очередь как этап подготовки к насыщенному международному сезону. Главный ориентир для белорусов – чемпионат Европы. В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Сейчас спортсменам, тренерам и функционерам предстоит проанализировать результаты и, конечно, двигаться дальше. Ставить новые цели и достигать их вопреки внешним обстоятельствам. Ведь, чтобы заявлять о себе все громче, нужно трудиться в несколько раз больше.

Вячеслав Кот:

К сожалению, на сегодня уровень резерва у нас немножко хромает. Я надеюсь, что в ближайшее время мы предпримем очень серьезные шаги, чтобы этот уровень поднять. Хранить традиции и продолжать дело именитых соотечественников важно и нужно. Ведь на молодое поколение возлагаются большие надежды.

Магомед Рамазанов, заслуженный тренер Беларуси:

Мне очень приятно видеть, когда я наблюдаю красивые броски, эффектные, амплитудные. Даже тех времен, когда я только начинал заниматься этим самбо, там было разнообразие бросков, конкуренция была совсем другая. Конкуренция всегда за собой влечет результат.