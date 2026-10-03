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Новости по тегу #волонтеры

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси
03 октября 2026 17:23

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому
26 сентября 2026 14:08

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста
28 мая 2026 12:04

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста

В Академии управления при Президенте прошел День Красного Креста
12 мая 2026 06:27

В Академии управления при Президенте прошел День Красного Креста

У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев
30 апреля 2026 12:36

У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом
13 марта 2026 18:10

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом

Демонстрация фокусов и моделирование шаров – рассказываем о волонтёрском проекте по клоунотерапии
19 февраля 2026 10:32

Демонстрация фокусов и моделирование шаров – рассказываем о волонтёрском проекте по клоунотерапии

Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя
29 декабря 2025 14:39

Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя

«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения
22 декабря 2025 16:26

«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ
10 декабря 2025 17:37

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ

Приютить семью беженцев, исполнить мечту ребёнка – как в Беларуси развивается волонтёрское движение
05 декабря 2025 17:13

Приютить семью беженцев, исполнить мечту ребёнка – как в Беларуси развивается волонтёрское движение

Люди с большим сердцем! В Минске наградили победителей и призёров волонтёрских конкурсов
05 декабря 2025 13:55

Люди с большим сердцем! В Минске наградили победителей и призёров волонтёрских конкурсов