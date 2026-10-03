Новости по тегу #волонтеры

Фронт работ для добровольцев по-настоящему огромный. Парни и девушки колют дрова пожилым гражданам. Активисты наводят порядок во дворах и чистят придомовые территории.
Идея принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи.
Ежегодно более 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста. Организация работает сразу в нескольких направлениях.
В Беларуси продолжается Месячник Красного Креста.
Отвезла в клинику. Так я узнала, что он спинальник, не будет ходить. Люди бояться брать таких котов. Я оставила его себе. Главное – уход.
Он попал в приют в возрасте пяти лет. Мы нашли его на улице с травмой глазика, но он видит. Это почетный донор. Он три раза спасал жизни котам, сдавал кровь.
Восемь клоунотерапевтов еженедельно навещают маленьких пациентов в Брестской детской областной больнице.
Большинство тех, кто тянется к нам, – те, кто вырос в семье, где духовно-нравственные ценности являются ключевыми. Еще одна группа студентов, которые участвуют в волонтерской деятельности – те, кто приходят к любви через страдания. Есть те, кто приходят к нам, чтобы попробовать.
Фестиваль «Ладошка» – это в первую очередь фестиваль о любви, главная цель которого – помочь научиться любить, нести любовь в наш мир.
Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.
Сейчас, в преддверии новогодних праздников, у волонтеров особые задачи и проекты. Добровольцы спешат подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи и продолжает верить в чудо.
Более 150 человек, горящих искренним желанием помогать, собрались в Минске на форуме.
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