«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения

В 2025 году в Минске состоялся уже XII Международный фестиваль социальной рекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка». Его организатор – Центр духовного просвещения и социального служения Белорусского экзархата. Но уже не первый год к проведению фестиваля активно подключается волонтерское объединение «Доброе сердце» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В программе «Прикосновение к свету» встретились с его руководителем Еленой Чесноковой. Олег Лепешенков, СТВ:

Чем для вас за эти годы стал фестиваль?

Елена Чеснокова, руководитель волонтерского объединения «Доброе сердце» БГПУ имени М. Танка:

Первый год, когда мы пришли на этот чудесный фестиваль, был годом знакомства. Мы посмотрели работу фестиваля, прочувствовали атмосферу и вернулись. Но вернулись уже не просто как гости фестиваля, а как волонтеры. Немножко прошло времени – и наши волонтеры стали не только волонтерами фестиваля, а также его конкурсантами, дипломантами и даже победителями. Настолько прочувствовали атмосферу, вдохновились, что это стало действительно очень значимой частью души и жизни нашей команды. Если измерять годами, то в 2025 году данный фестиваль для нашей команды является уже девятым. Олег Лепешенков:

Почему именно БГПУ? Что педагогический университет увидел для себя в возможности участия? Елена Чеснокова:

Конечно, педагог, особенно педагог нашего факультета, будущий воспитатель детского сада – это человек, для которого очень важно уметь любить. Это главная ценность, которая есть у нас. Когда родители приводят своего малыша в детский сад, я как мама, как бабушка скажу, конечно, главное, чего мы ожидаем, чтобы нашего ребенка принимали и любили, способствовали развитию. Вот как раз таки фестиваль – это в первую очередь фестиваль о любви. Это фестиваль, который пронизан атмосферой любви в процессе подготовки материалов, презентации. Конечно, это фестиваль, главная цель которого – помочь научиться любить, нести любовь в наш мир. Олег Лепешенков:

Через что это реализуется?