«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения

В 2025 году в Минске состоялся уже XII Международный фестиваль социальной рекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка». Его организатор – Центр духовного просвещения и социального служения Белорусского экзархата. Но уже не первый год к проведению фестиваля активно подключается волонтерское объединение «Доброе сердце» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В программе «Прикосновение к свету» встретились с его руководителем Еленой Чесноковой.
Олег Лепешенков, СТВ:
Чем для вас за эти годы стал фестиваль?
Елена Чеснокова, руководитель волонтерского объединения «Доброе сердце» БГПУ имени М. Танка:
Первый год, когда мы пришли на этот чудесный фестиваль, был годом знакомства. Мы посмотрели работу фестиваля, прочувствовали атмосферу и вернулись. Но вернулись уже не просто как гости фестиваля, а как волонтеры. Немножко прошло времени – и наши волонтеры стали не только волонтерами фестиваля, а также его конкурсантами, дипломантами и даже победителями. Настолько прочувствовали атмосферу, вдохновились, что это стало действительно очень значимой частью души и жизни нашей команды. Если измерять годами, то в 2025 году данный фестиваль для нашей команды является уже девятым.
Олег Лепешенков:
Почему именно БГПУ? Что педагогический университет увидел для себя в возможности участия?
Елена Чеснокова:
Конечно, педагог, особенно педагог нашего факультета, будущий воспитатель детского сада – это человек, для которого очень важно уметь любить. Это главная ценность, которая есть у нас. Когда родители приводят своего малыша в детский сад, я как мама, как бабушка скажу, конечно, главное, чего мы ожидаем, чтобы нашего ребенка принимали и любили, способствовали развитию. Вот как раз таки фестиваль – это в первую очередь фестиваль о любви. Это фестиваль, который пронизан атмосферой любви в процессе подготовки материалов, презентации. Конечно, это фестиваль, главная цель которого – помочь научиться любить, нести любовь в наш мир.
Олег Лепешенков:
Через что это реализуется?
Елена Чеснокова:
Участие волонтеров, студентов. Очень много разнообразных направлений. Не скажу даже, что сотрудничество, а нашего совместного проживания фестиваля, потому что я уже как частичка фестиваля, так же, как и наша команда. Можно многому учить в аудиториях. Можно рассказывать о том, как важно любить, как важно принимать ребенка таким, какой он есть, как важно у детей воспитывать доброту, честность и другие духовно-нравственные качества.
Но одно дело – просто аудиторная работа, другое дело – реальная жизнь. Как все время говорил основатель логотерапии Виктор Франкл, прошедший сам концлагерь, создавший свою теорию, пройдя страдания, испытания и научившись радоваться жизни, любить, пройдя такие страдания. Он говорил: невозможно научить человека каким-то ценностям, можно только их прожить. Создавая работы творческие, студенты проживают ценность любви. Учатся любить и приходят потом к этому в своей жизни. Это говоря о том, что происходит в душах наших студентов в процессе подготовки работ.
Но, естественно, это происходит не с первого дня, как только студент попадает на фестиваль. Это долгий путь. Сначала студент приходит в качестве зрителя. Потом он загорается идеями, чувствует атмосферу любви, которая здесь царит. Он хочет стать ближе к фестивалю. Он становится его волонтером. Когда студент помогает уже в подготовке фестиваля, проведении, он хочет еще больше, на ступенечку выше поднимается. Он свои работы создает творческие. Кто-то подает фотографии, кто-то – рисунки, а кто-то даже делает социальные видеоролики. Это удивительный путь. Самое главное – то, что студенты не останавливаются, даже когда становятся победителями. Они по-прежнему в нашей команде, причем не только студенты, а также и выпускники.
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