Приютить семью беженцев, исполнить мечту ребёнка – как в Беларуси развивается волонтёрское движение

5 декабря во всем мире отмечают Международный день добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – повод поблагодарить тех, кто делает добро, не ожидая слов благодарности, оно идет из души и сердца. Оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, – это генетический код белорусов. Волонтерское движение в стране развивается с каждым годом. Создаются новые добровольческие отряды, расширяются направления деятельности. А число участников растет. Нет ограничений и по возрасту. Неравнодушными и активными оказываются как молодежь, так и добровольцы старшего поколения. О людях, которые не могут пройти мимо чужой беды, – наши корреспонденты.

Людмила Аванесова порядка 20 лет занимается волонтерской деятельностью, входит в состав Фрунзенской организации Красного Креста. Помогает инвалидам, пожилым людям, совместно с активной молодежью проводит благотворительные мероприятия. В последнее время активно занимается социализацией беженцев. Поддерживает людей, которые оказались в беде, помогает найти жилье и работу. Одну из таких семей Людмила приняла у себя.

Людмила Аванесова, волонтер Белорусского Красного Креста:

Я решила, поскольку возможности моей семьи и мое место проживания позволяет мне, почему бы мне на некоторое время не принять эту семью. Судьба у этих людей очень тяжелая. И в первую очередь нужно было выслушать их.

Сейчас, в преддверии новогодних праздников, у волонтеров особые задачи и проекты. Добровольцы спешат подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи и продолжает верить в чудо. Белорусская Православная Церковь уже 9 лет старается наполнить волшебством жизнь деток из хосписов и паллиативных палат. Исполнить мечту может любой желающий: достаточно приобрести подарок и привезти его в пункт приема.

Виктория Рябинина, специалист по социальной работе храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Когда мы отдаем частичку себя, частичку своего времени, своих средств и возможностей, мы становимся, счастливее сами. Иногда бывает, что какие-то подарки быстрее закрываются, какие-то медленнее. Но мы все равно стараемся. За время проведения акции, за все наши 9 лет, пока не было такого, чтобы мы не закрыли наши подарки. В этом году акция стартует 8 декабря.

В Беларуси около 70 тысяч молодых волонтеров оказывают помощь. Добровольцы активно участвуют в социальных, экологических и культурных проектах. Работа осуществляется на постоянной основе. Ведь взаимовыручка и стремление помочь – культурный код белорусов.