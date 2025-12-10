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Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ

10 декабря 2025 17:37
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Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. С нового года в Минске начнет работу особый волонтерский отряд Белорусского Красного Креста. Его миссия – поддержка пациентов РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива стала результатом трехстороннего соглашения между центром, Красным Крестом и Белорусским государственным медицинским колледжем. Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку. 

На первом этапе в отряде 12 человек, но уже в ближайшие месяцы их число планируют увеличить. Добровольцы станут для пациентов не только помощниками, но и примером заботы и внимания, которого так ждут люди в непростых ситуациях.

О том, как желание помочь объединяет неравнодушных, расскажет Анастасия Близнюк.

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ-2

Отделение приемного покоя – первое звено в оказании медицинской помощи. Нередко от слаженности в работе этого подразделения зависит жизнь человека. Чтобы оптимизировать процесс и повысить оперативность, у профессиональных медиков появятся помощники. 

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ-4

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:
Наши пациенты получают всю необходимую помощь. Мы оказываем им высокотехнологичную хирургическую, реабилитационную помощь, но этот человеческий подход, просто человеческая помощь, которую обеспечивают волонтеры, она нам тоже очень нужна. 

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ-6

Богдан Радомский – будущий медбрат. С сентября молодой человек в рядах Красного Креста, самой крупной в Беларуси гуманитарной организации, и один из 12 добровольцев, которые приступят к работе в РНПЦ в рамках пилотного проекта.

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ-8

Богдан Радомский, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Нам предложили вступить в Красный Крест. Я подумал, что неплохая идея. Желание есть понять, каково это быть в сфере медицины, работать. 

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ-10

Волонтеры будут дежурить в приемном покое. Их задача – помочь людям сориентироваться в первые самые сложные минуты. Кроме того, добровольцы будут оказывать психологическую поддержку пациентам. 

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Инициатива родилась не просто так. Самая простая помощь человеку, который попадает в непривычную для себя ситуацию, очень важна. Это помощь в навигации, подсказать, где расположен какой кабинет, где можно оставить верхнюю одежду, пересаживаться ли на кресло, подкатить это кресло к лифту. 

Далее смотрите в видео. 

# Белорусское общество Красного Креста # Медицина # волонтеры # Романия Зорина # Михаил Герасименко

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