Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ
Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. С нового года в Минске начнет работу особый волонтерский отряд Белорусского Красного Креста. Его миссия – поддержка пациентов РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива стала результатом трехстороннего соглашения между центром, Красным Крестом и Белорусским государственным медицинским колледжем. Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.
На первом этапе в отряде 12 человек, но уже в ближайшие месяцы их число планируют увеличить. Добровольцы станут для пациентов не только помощниками, но и примером заботы и внимания, которого так ждут люди в непростых ситуациях.
О том, как желание помочь объединяет неравнодушных, расскажет Анастасия Близнюк.
Отделение приемного покоя – первое звено в оказании медицинской помощи. Нередко от слаженности в работе этого подразделения зависит жизнь человека. Чтобы оптимизировать процесс и повысить оперативность, у профессиональных медиков появятся помощники.
Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:
Наши пациенты получают всю необходимую помощь. Мы оказываем им высокотехнологичную хирургическую, реабилитационную помощь, но этот человеческий подход, просто человеческая помощь, которую обеспечивают волонтеры, она нам тоже очень нужна.
Богдан Радомский – будущий медбрат. С сентября молодой человек в рядах Красного Креста, самой крупной в Беларуси гуманитарной организации, и один из 12 добровольцев, которые приступят к работе в РНПЦ в рамках пилотного проекта.
Богдан Радомский, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Нам предложили вступить в Красный Крест. Я подумал, что неплохая идея. Желание есть понять, каково это – быть в сфере медицины, работать.
Волонтеры будут дежурить в приемном покое. Их задача – помочь людям сориентироваться в первые самые сложные минуты. Кроме того, добровольцы будут оказывать психологическую поддержку пациентам.
Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Инициатива родилась не просто так. Самая простая помощь человеку, который попадает в непривычную для себя ситуацию, очень важна. Это помощь в навигации, подсказать, где расположен какой кабинет, где можно оставить верхнюю одежду, пересаживаться ли на кресло, подкатить это кресло к лифту.
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