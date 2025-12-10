Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ

Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. С нового года в Минске начнет работу особый волонтерский отряд Белорусского Красного Креста. Его миссия – поддержка пациентов РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива стала результатом трехстороннего соглашения между центром, Красным Крестом и Белорусским государственным медицинским колледжем. Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.

На первом этапе в отряде 12 человек, но уже в ближайшие месяцы их число планируют увеличить. Добровольцы станут для пациентов не только помощниками, но и примером заботы и внимания, которого так ждут люди в непростых ситуациях.