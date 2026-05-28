Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста

В столице состоялась церемония посвящения в волонтеры Белорусского Красного Креста. Около 150 человек стали частью большой дружной команды – это школьники и студенты из разных регионов страны. Дорогой добра уже не первый год идет Елизавета Павлушкина. Девушка уже успела поучаствовать в разных проектах. С гордостью рассказывает про деятельность Красного Креста и счастлива, что нашла много новых друзей.
Елизавета Павлушкина, волонтер, учащаяся средней школы № 168 г. Минска:
Для меня волонтерство – это, наверное, в первую очередь какие-то добрые дела, поступки. Также с этого года я поняла, что это какие-то новые знакомства. Это помогать просто так, ни за что. То есть не думать, что ты извлекаешь для себя какую-то выгоду, а просто делать хорошие поступки просто так.
Ежегодно более 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста. Организация работает сразу в нескольких направлениях, среди которых оказание и обучение первой медицинской помощи, социальная и гуманитарная поддержка, волонтерство и продвижение здорового образа жизни.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Через доброту, через помощь близким, через помощь вообще незнакомым людям, люди приобретают очень мощную духовную составляющую. Особенно для нашей молодежи – для того, чтобы выросло не просто IT-поколение, а поколение мыслящих. Поколение способных не только понимать те задачи, которые необходимо решать, а сохранять в себя искру той душевности, которую нам когда-то передавали наши родители.
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