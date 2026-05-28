Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста

В столице состоялась церемония посвящения в волонтеры Белорусского Красного Креста. Около 150 человек стали частью большой дружной команды – это школьники и студенты из разных регионов страны. Дорогой добра уже не первый год идет Елизавета Павлушкина. Девушка уже успела поучаствовать в разных проектах. С гордостью рассказывает про деятельность Красного Креста и счастлива, что нашла много новых друзей.

Елизавета Павлушкина, волонтер, учащаяся средней школы № 168 г. Минска:

Для меня волонтерство – это, наверное, в первую очередь какие-то добрые дела, поступки. Также с этого года я поняла, что это какие-то новые знакомства. Это помогать просто так, ни за что. То есть не думать, что ты извлекаешь для себя какую-то выгоду, а просто делать хорошие поступки просто так.

Ежегодно более 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста. Организация работает сразу в нескольких направлениях, среди которых оказание и обучение первой медицинской помощи, социальная и гуманитарная поддержка, волонтерство и продвижение здорового образа жизни.