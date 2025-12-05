Люди с большим сердцем! В Минске наградили победителей и призёров волонтёрских конкурсов

Они готовы в любую минуту прийти на помощь тем, кто в этом особо нуждается. Добровольцы Беларуси в один голос заявляют – «Волонтерство без границ», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 человек, горящих искренним желанием помогать, собрались в Минске на форуме. Это представители молодежных объединений и студенческих отрядов, а также ветеранских движений и экологические активисты. Впервые столица стала центром проведения такого масштабного диалога о добре. Для добровольцев это еще и площадка для обмена опытом. Они представили лучшие практики со всей страны. Победители и призеры волонтерских конкурсов получили свои заслуженные награды за безвозмездный труд и значимый вклад в развитие общества.

Лолита Куреленко, волонтер:

Я веду свой волонтерский отряд от БРСМ «Большие сердца». Мы активно помогаем детям. Также мы ходим по гомельским приютам для животных, помогаем животным. Ну и, естественно, пожилые люди, ветераны и те, кто нуждаются в помощи. Мы делаем это не столько для себя, сколько для окружающих. Мы не ждем за это каких-то наград. Нам достаточно одной большой награды – это благодарность в глазах тех, кому мы помогаем.

Яна Заинчуковская, волонтер:

Сначала появляется какая-то идея, какая-то задумка. И вы думаете, а вот почему бы не попробовать? То есть почему бы нам где-то не прибраться, где-то снять видеоролик. То есть это все вместе, а ребята заинтересованы в этом. И, конечно же, привлекаются с удовольствием, с энтузиазмом. И мы участвуем, мы сплочаемся, решаем какие-то проблемы. К нам могут обращаться люди, мы тоже помогаем им. В Беларуси более 70 тысяч волонтеров оказывают помощь по различным направлениям. Добровольцы помогают нуждающимся, заботятся об окружающей среде, участвуют в организации культурных и спортивных мероприятий, а также инициируют и реализуют социальные проекты.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Движение Белорусского республиканского союза молодежи «Доброе сердце» уже проверено временем и исходя из тех цифр, которые на сегодняшний день объединяют огромные тысячи молодых сердец, которые сегодня готовы участвовать в строительстве будущего нашей страны, делать нашу страну лучше, оно показывает, что данное направление актуально.