В Академии управления при Президенте прошел День Красного Креста

В Беларуси продолжается Месячник Красного Креста. В Академии управления при Президенте студенты встретились с представителями организации: вместо обычной лекции – разговор о том, как реально помочь тем, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты рассказали о работе Красного Креста: поддержке пожилых, помощи беженцам, развитии донорства и волонтерства. Особое внимание первой медицинской помощи. Объяснили, кто и как может ее оказать до приезда врачей, знания закрепили на практическом мастер-классе.

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси: Волонтерство – это тренд современной молодежи. Поэтому я считаю, что это крайне важно узнать с первых уст врача-трансфузиолога, людей, которые занимаются этим ежедневно, какие реальные кейсы встречаются в жизни. Очень сильно надеюсь, что эта диалоговая площадка послужит как раз таки популяризацией нашей современной молодежи в ряды доноров, в ряды волонтеров.

Сергей Лепешко, заместитель председателя Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

Мы их проводим в рамках районных организаций, они проводят Дни Красного Креста и не только в учебных заведениях, но и на предприятиях. Это проводится по всей республике. Как результат мы хотим, чтобы слушатели не только понимали о том, чем мы занимаемся, но также были готовы проявить свою свою гуманность, свое добродушие, и мы им расскажем, как это сделать.

Месячник продлится до начала июня, а обучающие встречи пройдут по всей стране.